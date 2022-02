La Comunidad pide controles policiales de armas blancas en zonas de ocio

Madrid, 8 feb.- El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha pedido a la Delegación del Gobierno más recursos policiales para hacer controles de identidad y decomiso de armas blancas en zonas próximas a centros de ocio y tránsito de personas relacionadas con bandas callejeras, para evitar sucesos violentos como los del pasado fin de semana en Madrid.

López ha hecho estas declaraciones este martes durante una visita al centro Renasco, adscrito a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), para asistir a un taller con motivo del Día Mundial de la Radio que se celebra el próximo 13 de febrero, en el que participan menores y jóvenes infractores que cumplen medidas judiciales de internamiento en régimen semiabierto.

En nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero ha manifestado la preocupación por el aumento casos relacionados con la violencia organizada, concretamente, con bandas callejeras y fundamentalmente con el porte de armas blancas, que está prohibido, por parte de estos jóvenes y de otros jóvenes que no pertenecen a este tipo de organizaciones.

"La Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid ofrecen un alto grado de seguridad ciudadana y tenemos que trabajar para que esto siga siendo así. Ante amenazas de esta naturaleza tenemos que seguir trabajando todas las administraciones para seguir haciendo de la región y la ciudad un lugar seguro", ha resaltado López.

Tras afirmar la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que "a pesar de lo sucedido" este fin de semana en la región, "no se observa un repunte de las agresiones protagonizadas por las bandas juveniles", según los datos policiales, el consejero de Presidencia ha subrayado que "no podemos esperar a que aumente el número de casos para actuar".

"El problema no es que haya un aumento de agresiones por arma blanca en 2021 en relación con 2019 porque 2020 fue un año extraño como consecuencia del coronavirus. El problema es el cambio de tendencia que se está produciendo con elementos organizados cada vez más peligrosos y con una presencia mayor de armas blancas en las calles", ha señalado López.

En su opinión, una autoridad que tiene responsabilidad en materia de seguridad ciudadana "no tiene que estar pegada a la cifra en concreto y no debe rehuir actuar hasta que aumenten las cifras", sino que "hay que trabajar para que esas cifras no aumenten".

Para ello, ha indicado López, hay que hacer un trabajo policial de inteligencia para estudiar la naturaleza criminal de estas bandas callejeras, de este elemento organizado, y una vez que se ha constatado la presencia de armas blancas en las calles, hay que realizar controles de identidad y decomiso de armas blancas, actuaciones que permite la Ley de Seguridad Ciudadana.

El consejero ha planteado que las Unidades de Intervención Policial (UIP) apoyen a las unidades ordinarias de la Policía para realizar controles exhaustivos en las zonas "de alto riego" los fines de semana para evitar que haya jóvenes que salgan por la noche con armas blancas como cuchillos para "ningún acto de ataque o defensa".

"Eso es absolutamente inaceptable en una sociedad como la nuestra. No puede haber ningún tipo de armas por la noche en una ciudad", ha resaltado.