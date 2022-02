El asesinato en la calle Atocha comenzó con una reyerta entre bandas latinas

Archivado en:

El asesinato el sábado por la noche a las puertas de una discoteca en la calle Atocha comenzó con una reyerta entre miembros y simpatizantes de los accidente (DDP) y los Trinitarios, las bandas latinas con más integrantes en la actualidad en la Comunidad de Madrid, han confirmado fuentes de la investigación.

La Policía Nacional ya está investigando los hechos para detener al autor o autores del apuñalamiento mortal. También analiza las cámaras de seguridad de la zona y un vídeo de lo ocurrido, así como las redes sociales, donde los Trinitarios ya están haciendo homenajes al fallecido, Jaime G., que podría ser simpatizante no miembro de esta banda. Los agentes creen que los agresores son miembros de la pandilla rival, los DDP.

No obstante, las pesquisas apuntan a que la víctima no estaba involucrado en el meollo de la pelea que se generó a las puertas de la discoteca entre ocho personas. Al parecer, Jaime no pudo esquivar la puñalada en el corazón y falleció casi en el acto.

Desde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid se muestran preocupados por que cada vez haya más jóvenes que aunque no son miembros oficiales de una banda sí simpatizan con ellos, por lo que piden a los padres y educadores de los chavales una mayor vigilancia e implicación para atajar este tipo de filtreos y que acaben entrado en las pandillas.