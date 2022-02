Gastón Álvarez: "Cuando surgió la posibilidad no dudé en venir a Getafe"

Getafe (Madrid), 7 feb.- El central uruguayo Gastón Álvarez, que jugará temporada y media en Getafe cedido por Boston River, declaró este lunes que cuando surgió la posibilidad de militar en el equipo madrileño no lo dudó porque venir a Europa es "un sueño".

Gastón, de 21 años, se formó en las categorías inferiores de Defensor Sporting, disputando hasta el momento 52 partidos como profesional.

"Cuando me comentó mi representante la posibilidad de venir no lo dudé. Era un sueño ir a Europa", dijo Gastón, que ya conoce a su nuevo técnico, Quique Sánchez Flores.

"Ya he hablado con él pero he coincidido poco con él. Apenas he tenido un entrenamiento pero espero dar mi cien por cien y demostrar al equipo por qué estoy aquí", manifestó.

El central uruguayo, internacional sub-20, completa la nómina de zagueros junto al togolés Djene Dakonam, el serbio Stefan Mitrovic, el español Jorge Cuenca y el charrúa Erick Cabaco.

"La competencia es muy alta en el equipo y por eso el objetivo es aprender, escuchar y estar dispuesto para el entrenador cuando me toque la oportunidad. Tengo que demostrar al entrenador que estoy a su disposición y, aunque acabo de llegar, estoy listo", confesó.

En el vestuario del Getafe, Gastón Álvarez ha coincidido con sus compatriotas Mauro Arambarri, Matías Olivera y Damián Suárez.

"Conocía el Getafe porque tengo un seguimiento de los uruguayos del Getafe y miraba los partidos. La llegada al vestuario ha sido muy bueno y el recibimiento también. Que haya cuatro uruguayos me facilita las cosas y estoy muy cómodo en el vestuario", concluyó.

En la presentación oficial de Gastón Álvarez estuvo el director deportivo del Getafe, Ángel Martín, que destacó las cualidades futbolísticas del central uruguayo.