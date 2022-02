Villacís dice que la oposición le ha ofrecido varias veces ser alcaldesa

Archivado en:

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha asegurado este viernes que “la oposición” le ha ofrecido en varias ocasiones ser alcaldesa de Madrid a cambio de apoyar una moción de censura y que no lo ha hecho “por lealtad”.

Hoy ha visitado Burgos para respaldar al cabeza de lista de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por esta provincia, José Ignacio Delgado, en un recorrido por el centro de la ciudad en el que también ha participado la exconsejera de Sanidad Verónica Casado.

Villacís ha sostenido, en declaraciones a los periodistas, que “Mañueco ha puesto al PP por delante de esta tierra al romper el acuerdo con Ciudadanos y convocar elecciones, con su deslealtad ha convertido a Castilla y León en un mero peón”.

Tras recordar que el alcalde de Madrid “no puede apretar ese botón” porque no puede adelantar las elecciones, ha asegurado que ella podría hacerlo con una moción de censura que no respaldará porque no va a ser "tan irresponsable, desleal y mentirosa como ha sido Mañueco en plena sexta ola, en plena recuperación".

"No lo haré porque me importan los madrileños y me debo a ellos”, ha zanjado.

La portavoz naranja ha defendido que “no es casualidad que remontemos ni que Igea sea el claro vencedor del debate del pasado lunes” con Mañueco y Tudanca, los candidatos de PP y PSOE a la Presidencia de la Junta, porque en esta campaña se elegirá “entre personas que saben gestionar y oportunistas”.

En su opinión, los buenos resultados de Ciudadanos el 13 de febrero “están garantizados", porque duda de "que nadie vaya a legitimar la mentira y la traición”.

Sobre Francisco Igea, Villacís ha celebrado que representa precisamente lo contrario que Mañueco, a quien ha criticado también la manera de cesar a la consejera de Sanidad Verónica Casado (independiente por Cs), que ha tildado de “asquerosa”.

También ha elogiado al exvicepresidente y candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, del que ha dicho que cuando tuvo que elegir entre el Congreso y su tierra “no lo dudó”, al tiempo que ha considerado que representa “el honor la verdad, la palabra y el compromiso”.