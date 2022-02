Alguacil pide "explicaciones" del VAR; Hawk-Eye defiende "decisión correcta"

San Sebastián/Madrid, 3 feb. "Salimos muy, muy perjudicados", remarcó este jueves Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, al término de la derrota (0-4) contra el Betis en la Copa del Rey, en referencia a determinadas decisiones arbitrales y del VAR, entre ellas un fuera de juego señalado a Mikel Oyarzabal en el 1-1 de Adnan Jazunaj, de la que Hawk-Eye Innovations, la empresa encargada de esta tecnología en este torneo, defendió que se "utilizó la imagen correcta para tomar la decisión correcta".

"Por lo que me han enseñado, por lo que me han dicho, por todo lo que ha pasado, creo que alguien tiene que dar explicaciones a lo que ha sucedido hoy fuera de lo que es el partido. Felicitar al Betis, porque seguramente es justo merecedor de la victoria y del pase, pero, evidentemente, hay situaciones que marcan en partidos además tan igualados. Seguramente, nosotros no hemos hecho nuestro mejor partido, pero alguien también tiene que dar explicaciones por lo sucedido en el campo", expresó el técnico en rueda de prensa en el Reale Arena.

"El Betis es justo vencedor, pero me hubiera gustado que hubiera sido en condiciones normales, o sea iguales, y creo que hoy no ha sido así. Evidentemente, cuando hay algo tan importante en juego y hay un partido tan igualado esas decisiones marcan una barbaridad. Y creo que, en ese sentido, salimos muy, muy perjudicados", abundó Imanol Alguacil.

"No lo entiendo", se quejó acerca de que, viendo las imágenes que se dieron por televisión, se haya señalado fuera de juego a Mikel Oyarzabal en el gol que habría supuesto el 1-1 ante el Betis, marcado por Adnan Januzaj en el minuto 39 del choque.

"Alguien tendrá que dar explicaciones. En ese sentido, la de Janu, el segundo gol también del Betis, que creo que no hay fuera de juego de Isak, es claro y lo levantan... Son muchas cosas. Alguien tendrá que dar explicaciones por lo sucedido. Creo que ha sido todo muy, pero que muy claro", recalcó.

Después, Hawk-Eye Innovations, la empresa de tecnología responsable del VAR empleado en la Copa del Rey, defendió que se empleó "la imagen correcta para tomar la decisión correcta" en el gol anulado a la Real Sociedad por fuera de juego de Mikel Oyarzabal.

"Hawk-Eye está investigando un problema que ocurrió durante una revisión VAR de fuera de juego en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Real Betis", anunció en un comunicado publicado esta noche.

"El VAR utilizó la imagen correcta para tomar la decisión correcta. Sin embargo, el problema ha sido en que se enviara una imagen incorrecta a la emisora de televisión, situación que fue corregida rápidamente. Los servicios técnicos de Hawk-Eye están evaluando los diferentes escenarios para determinar dónde se produjo el error en el envío", añadió.