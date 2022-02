Miss Caffeina, el difícil encaje del "glamour en una tienda de ultramarinos"

Madrid, 3 feb.- Con cinco discos a la espalda, el último de los cuales se publica este viernes, "El año del tigre", a Miss Caffeina aún les preguntan si son "un grupo indie", un empeño por ubicarlos en la escena musical que ellos han resuelto con una imagen de contrastes: "Glamour en una tienda de ultramarinos chino".

"Refleja esa idea de no encajar en según qué sitios, eso que a veces sentimos", confiesa en una entrevista con Efe este cuarteto conformado por Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Antonio Poza y Álvaro Navarro, ausente este a causa de la COVID-19, pero sin mayor sintomatología, según aclaran sus compañeros.

Sorprende el hecho de que los otros tres miembros de la banda nacida en Madrid en 2006 hayan sido de momento inasequibles al contagio, una metáfora de cómo han surfeado los pormenores de la pandemia: hubieron de cancelar su debut en el Wizink Center, que finalmente celebrarán el próximo 23 de abril, pero lograron sacar adelante dos giras en estos dos años de restricciones.

Aunque las canciones de "El año del tigre" (Warner Music) comenzaron a gestarse en la gira del previo "Oh Long Johnson" (2019), se completaron precisamente tras los confinamientos, en el "tour" de 2020, de lo que se desprende una energía mucho más vívida, sin baladas, y a la vez cierta reflexión sobre cosas más pequeñas y relatos cercanos.

"Es verdad que lo cotidiano está muy presente y que hay mucho de las relaciones personales del día a día, de cuando estas no van en paralelo, porque por ejemplo unas veces uno da más que otro", afirman ante temas como "Marzo" o "Punto muerto", en el que además trabaron su primera y soñada colaboración con Ana Torroja.

Con la exvocalista de Mecano presumen de haber entablado "mucha conexión". "Y ahora cuando veo el vinilo y leo lo de 'feat. Ana Torroja' me parece muy heavy, porque yo he sido muy fan de ella, también de su etapa en solitario, y ver que ha hecho una canción con nosotros nos parece muy guay", destaca Jiménez.

En el plano de las temáticas cotidianas están tambien "Fuerte el aplauso" o "Los replicantes", junto a otros más sociales como "No entiendo nada", con el que se cierran los 11 cortes nuevos, además de "Autoayuda", sobre la toxicidad de las redes, y "Me voy", en el que insisten en esa idea de "no encajar".

"Nos sentimos todo el rato como si fuese el primer disco, sin saber lo que va a pasar. Esas inseguridades vienen muy bien para seguir con la ilusión, pero somos conscientes de que hay miedos comunes que tenemos que dejar atrás. Algunas de estas canciones hablan de eso, aunque con el paso del tiempo es verdad que estamos más cómodos", reconocen.

La casualidad quiso que el Año Nuevo chino arrancara en la semana de salida del álbum de Miss Caffeina y que fuese el turno del tigre como símbolo de encontrar fuerza y espantar los males. "Todo eso tenía mucho que ver con el lugar de donde veníamos los dos últimos años y el propósito de lo que venga ahora", explican ante la elección del título de su quinto disco.

Ese "power" está en su sonido, de nuevo bajo la marca de Max Dingel como productor, "más orgánico, con guitarras más marcacas y algunas referencias noventeras" (citan incluso alguna batería de Red Hot Chili Peppers).

Para el próximo 23 de abril siguen preparando el que prometen que será el "show" de su vida, con un espectáculo "elaborado" y toda esa iconografía oriental que envuelve "El año del tigre", aunque no faltarán sus grandes éxitos.

Además les esperan Barcelona (Razzmatazz, 12 de marzo), Vigo (Auditorio Mar Do Vigo, 2 de abril) y la localidad navarra de Tudela (Teatro Gaztambide, 14 de mayo), antes de iniciar su desembarco en festivales como Intertestelar de Sevilla, festival de Les Arts de Valencia, el FIB de Benicàssim (Castellón) o el Vive Latino de Zaragoza.

Javier Herrero