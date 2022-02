Futre: "Wass y Reinildo pueden elevar el nivel defensivo del Atlético"

Madrid, 2 feb.- El exfutbolista del Atlético de Madrid Paulo Futre considera que los dos fichajes que ha realizado el conjunto rojiblanco durante este mercado de traspasos de enero, el centrocampista danés Daniel Wass y el lateral mozambiqueño Reinildo Mandava, pueden "elevar el nivel defensivo" del equipo, que ha tenido "muchísimos problemas atrás" durante la primera mitad de la temporada.

"Hemos tenido muchísimos problemas atrás, no es normal que el Atlético reciba 26 goles, el año pasado fueron 25 todo el año. Wass y Reinildo creo que pueden dar mucho y empezar a elevar el nivel defensivo hacia lo que ha habido siempre en los últimos años del 'Cholo' (Simeone)", analizó el exjugador portugués, que participó en un acto promocional de LaLiga.

Futre, leyenda rojiblanca por su paso en dos etapas (1987-93 y 1997-98) por el club, del que también fue director deportivo desde su retirada hasta 2003, consideró que un Barcelona-Atlético como el del próximo domingo (16.15 horas) en el Camp Nou "siempre es muy especial", un encuentro que suele ser "espectacular, con muchos goles y muy importante".

No obstante, el extremo luso admitió que ambos equipos "no están muy bien" y pasan "un momento difícil", y enfocó en las dificultades del conjunto rojiblanco. "El Atleti no está nada bien, ha cometido muchos errores. Este puede ser un partido para que el Atleti cambie el chip, los jugadores ganen confianza, no tenga tantos errores atrás...", deseó.

Será el primer enfrentamiento como entrenadores del argentino Diego Pablo Simeone y el exinternacional español Xavi Hernández al frente del Barcelona. "Son totalmente distintos. Si tengo que apostar, apostaría al 'Cholo', pero me gusta Xavi, es un exjugador, un fenómeno, un mito, y quiero que le vayan muy bien las cosas, no en este partido, sino en los siguientes", agregó Futre.

El exjugador luso participó en la presentación de un nuevo patrocinador de LaLiga, la empresa china de teléfonos Vivo, y dio por descartados tanto a azulgranas como a rojiblancos de la pelea por el título, teniendo en cuenta que el Atlético está a 15 puntos del líder, el Real Madrid, y el Barcelona a 16.

"Son muchos puntos, muchísimos. Vamos a ser realistas, tendría que ser un desastre para que el Madrid perdiera tantos puntos, o el Sevilla que está muy bien, o el Betis. En el fútbol todo es posible, pero creo que esto es imposible", concluyó Futre.