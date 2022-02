Iraola: "La presión nos tiene que ayudar más que perjudicar"

Madrid, 1 feb.- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que se han "ganado la oportunidad de hacer algo muy bonito" en la Copa del Rey, competición en la que se miden al Mallorca en cuartos de final con el objetivo de lograr un "premio muy grande".

El Rayo llega a la cita tras eliminar en rondas anteriores a Guijuelo, Bergantiños, Mirandés y Girona, cuatro rivales de inferior categoría. En esta el rival es el Mallorca, al que ya ganó hace dos meses en Liga en Vallecas.

"El Mallorca ha cambiado un poco el equipo y seguramente venga con alguna de las nuevas incorporaciones. Han venido jugadores muy importantes. Por ejemplo, Sergio Rico en portería, que creo que les va a dar un nivel muy alto", dijo Iraola, en conferencia de prensa, tras el entrenamiento vespertino.

"Seguramente será un partido igualado, como los anteriores, pero nos hemos ganado la oportunidad de poder hacer algo muy bonito, aunque el rival nos va a exigir hacer un partido muy bueno", señaló el técnico vasco, que lleva bien la presión por la responsabilidad de tratar de entrar en semifinales.

"El que juega a este deporte y no quiera asumir una presión por conseguir cosas, se tiene que ir. Es presión de la buena, por algo que puede ser precioso, y esa presión nos tiene que ayudar, más que perjudicar", destacó.

El Estadio de Vallecas presentará un lleno en sus gradas. La ilusión generada con este partido provocó que, en la jornada previa, la afición hiciera cola de madrugada en las inmediaciones del estadio para adquirir una entrada en las taquillas.

"Ambiente tenemos siempre que jugamos en casa y siempre tenemos esa responsabilidad de dejarnos todo. Hay veces que te salen mejor las cosas y otras peor. Yo con el partido ante el Athletic estoy muy contento. No pudimos hacer gol y perdimos, pero quiero a ese Rayo y ojalá lo seamos. No tenemos que alejarnos de lo que nos ha traído hasta aquí y mañana no lo haremos", subrayó.

"Aquí están los ocho mejores y todos tenemos las mismas aspiraciones. Hay que ir fase a fase, ante un rival que no regala nada, con jugadores que de la nada te sacan un gol. Me gustaría ponernos por delante porque para la forma de jugar de ambos equipos favorece bastante", comentó.

"Tenemos que ansiar y pensar en que si ganamos al Mallorca tenemos un premio muy grande, una semifinal, y eso es precioso para el Rayo y para el Mallorca. Es muy difícil conseguirlo pero a ver si somos capaces de estar a la altura", concluyó.