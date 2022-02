Laso: "No podemos jugar siempre al cien por cien, ni física ni mentalmente"

Madrid, 1 feb.- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, habló de la dificultad de jugar tantos partidos seguidos, prácticamente cada 48 horas, y afirmó que todos, también el entrenador, debían entender que "no se puede jugar siempre al cien por cien, ni física ni mentalmente".

"El calendario es el que es y lo aceptamos porque no hay otra. Por eso estamos muy vigilantes con el aspecto físico y debemos entender que no siempre vamos a poder jugar al cien por cien, ni física ni mentalmente. Una parte de mi trabajo es que ese esfuerzo se controle", dijo Laso a pregunta de Efe en comparecencia telemática.

"La falta de entrenamiento y descanso, la gasolina de los jugadores como digo siempre, hace que los mecanismos de juego no salgan tan fluidos, por eso hay que mantener una idea de juego que es lo único que te puede sujetar un poco", añadió.

El entrenador podrá contar con toda su plantilla a excepción de Adam Hanga, una vez que Nigel Williams-Goss ya ha superado el Covid.

"A Hanga sería absurdo forzarle en una lesión muscular como la que tiene. Los demás han entrenado todos, pero hay algún dudoso, también por temas musculares, sobre los que decidiremos mañana. Williams-Goss ya dio negativo y está bien", afirmó.

La salida del equipo de Tristan Vukcevic fue otro de los asuntos sobre los que habló el técnico.

"Salvo casos excepcionales como Doncic o Ricky Rubio, los jugadores necesitan un proceso físico y mental que lleva un tiempo y en los grandes, más todavía. Tristan necesita tiempo y me alegro de que vaya a un equipo en el que pueda demostrar su calidad con uno de los mejores entrenadores de Europa. Mi obligación es salir a ganar los partidos y si pierdo no van a tener en cuenta que he puesto a los jóvenes", explicó Laso.

La adaptación de Gabriel Deck también se puso sobre la mesa.

"Es como si hubiera estado lesionado, porque apenas ha jugado en los meses que no ha estado en el equipo. Le falta ritmo y sentirse importante. Y a lo mejor para él todo va muy rápido", apuntó.

También repasó Laso la cualidades de su rival, el Olympiacos.

"El Olympiacos ha hecho muy bien el equipo. Sloukas se complementa a la perfección con Dorsey y Walkup. En el 3 tienen a McKissis y Papanikolaou y en el interior a Fall y Martin. Y dos '4' muy reconocibles como Vezenkov y Printezis", observó Laso.

"Han jugado a un buen nivel y ahora están sufriendo los rigores de la competición. Es un equipo que me merece muchísimo respeto, como siempre", finalizó Pablo Laso.