Díaz Ayuso apuesta por liberalizar los horarios del sector del taxi y que los conductores VTC hagan un examen

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que apuesta por la modernización y digitalización del sector del taxi así como por la liberación de sus horarios, que les permitiría aumentar su recaudación un 60%, y por que los conductores VTC realicen un examen.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', donde ha defendido que ella es usuaria a menudo del taxi y "firme defensora de su servicio", que considera "especial".

Ayuso cree que ahora necesitan "ayudas y un enfoque diferente para competir con las VTC". A su parecer, "no se trata de que a las VTC les vaya peor, se trata de que al taxi le vaya mucho mejor".

En este sentido, ha hecho hincapié en que es un sector "que ha cumplido siempre con las normas, de gente trabajadora" de todos los rincones de España. "Ahora han cambiado las normas y, por eso, hay que ayudarles", ha dicho a continuación.

Desde el Gobierno Regional han calculado que si se acogieran a la digitalización, aumentarían un 43% su recaudación como hacen ya los taxis que están acogidos a estas plataformas. Además, ha incidido en que si pudieran trabajar las horas que quieran y los días que quieran podrían recaudar más de un 60%.

La presidenta madrileña ha indicado que trabajarán para impulsar "nuevas ayudas para que modernicen las flotas", para que si quieren cambien su imagen corporativa y que se digitalicen. Quiere proteger al sector y "que esté cuidado".

Respecto a las VTC, ha hecho hincapié que el exministro José Luis Ábalos dejo "colgando" el Real Decreto por el que "pasaba a las comunidades autónomas la mayoría del problema" sobre la regulación y que "vence ahora".

Para Ayuso, lo que hay que hacer es "actualizarlo" pero no "dejarlo morir y que desaparezcan las VTC". "Yo no quiero eso. Madrid es una región libre donde se apuesta por la competencia, por la tecnología. No somos el Barcelona de (Ada) Colau que echa para atrás a las VTC y no ayuda ni mucho menos a un sector que se bloquea después", ha manifestado, para a renglón seguido subrayado que no cree que esta sea "la imagen que necesita Madrid".

A pesar de estas palabras, ha indicado que no pueden seguir "proliferando las VTC de manera desmesurada" sino que también tienen que empezar a pasar "por unos exámenes, como los conductores del taxi" con el objetivo de que la gente que se monte en ellos esté "en manos de una persona que sabe exactamente qué está haciendo y por dónde".