Sweet California: nuestro quinto trabajo es reflejo de la evolución del grupo

Ceuta, 29 ene.- El grupo Sweet California, considerado como la banda femenina con más éxito en España, estrenará el 25 de febrero su quinto trabajo discográfico que, en su opinión, reflejará la "evolución" que ha tenido en sus nueve años de carrera profesional.

Así lo han explicado en una entrevista con EFE las integrantes de la formación, Alba Reig (1992, Alicante, 1992), Sonia Gómez (Sevilla, 1991) y Tamara "Tamy" Nsue Sánchez (Madrid, 1993), con motivo de un concierto ofrecido anoche en Ceuta organizado por "Los 40Stage".

Sweet California está de regreso con nuevo material discográfico, que llevará por nombre "Land of the Free" y que "tiene un poco de lo que hemos ido avanzando en este camino, es un disco bastante maduro, acorde a nuestra edad y diferente porque tiene palos que no habíamos tocado nunca".

Tras la publicación de "Break of Day" (2014), "Head for the stars" (2015), "Head for the stars 2.0" (2016) y "Origen" (2018), este trabajo es el primer volumen de una biología ya que es un disco que cuenta con ocho canciones entre las que se incluyen los ya conocidos "Whisper", "Bet on me" y "Tu Mitad De La Cama". "Esperamos que sorprenda", ha advertido Sonia.

De hecho, la madrileña Tamara Nsue ha destacado a Efe que están "con muchas ganas y tenemos mucha energía de darlo todo, volver a posicionarnos y seguir viviendo de ésto".

Sweet California, que en sus orígenes llegó a incluir a Rocío Cabrera hasta su salida del grupo en 2016, reconoce que la pandemia ha dejado un sabor amargo. "Lo que más queremos en estos momentos es el escenario porque hemos podido trabajar de forma interna y hemos preparado muchas cosas, entre ellas el quinto disco, pero el directo es lo que más nos gusta y estamos deseando arrancar y que no nos baje nadie", ha significado la sevillana Sonia Gómez.

El grupo, cuyo estilo de música es fundamentalmente pop, con pinceladas de dance y R&B, ha lamentado que en los últimos años se ha vivido una época marcada por la pandemia, como ha puesto de manifiesto Alba.

"Tenemos muchos amigos que están trabajando en la música y que nos cuentan que la cosa va despacio, aún queda como una recta final para que se empiece a normalizar del todo, cuesta adaptarse a la situación pero acabaremos resurgiendo y ser positivos, no queda otra", ha resaltado Alba.

La madrileña Tamara Nsue sí tiene claro que "al final todo llega, nosotras hemos sido las primeras que nos hemos muerto de las ganas de poder salir, pero ya estamos aquí, tenemos más ganas que nunca y deseosas de ver las caras de todos".

"Estamos muy contentas de haber vuelto a Ceuta ya que hacía muchos años que no lo hacíamos y esperamos que la ciudad se incluya en la próxima gira", ha añadido Alba.

