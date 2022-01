Yokuçlu: "No me gusta estar sin jugar, pero tengo confianza para competir"

Getafe (Madrid), 27 ene.- Okay Yokuçlu, centrocampista turco cedido por el Celta en el Getafe, afirmó este jueves durante su presentación oficial como jugador del conjunto madrileño que no le gusta "estar sin jugar" pero aseguró que está con "confianza" para volver a competir.

El jugador otomano apenas ha participado en nueve encuentros esta temporada en las filas del Celta. Ahora, reforzará el centro del campo y la defensa del Getafe y declaró estar listo para jugar pese a que no ha disfrutado de mucho tiempo este curso.

"Moralmente, claro que no me gusta estar sin jugar, pero tengo bastante confianza para empezar y competir. Personalmente, no tengo problemas. Por eso he llegado aquí, para ayudar al equipo, competir y luchar. Tengo muchas ganas de empezar", señaló.

"Estoy muy contento de estar aquí. Hay una buena familia en el vestuario y muy contento ser de esta familia. Voy a dar el máximo para ayudar a este equipo", declaró.

Yokuçlu resaltó del Getafe que es un equipo "con jugadores de calidad y potencia" y, por eso, fue una "opción muy buena" firmar por el conjunto azulón.

Sobre la negociación, que culminó con un contrato de cesión con opción de compra a final de curso, reconoció que fue "bastante fácil" para las dos partes y comentó que ahora no será difícil para él adaptarse al Getafe.

"He hablado con Quique y me ha dicho que tiene confianza en mí. Es una ficha este año también para el futuro. Todo fue muy bien y me gusta esa confianza entre nosotros y por eso voy a intentar dar el máximo para ayudar al equipo", apuntó.

Respecto a qué demarcación prefiere ocupar en el campo, si centrocampista o defensa central, señaló que para él cualquiera de las dos posiciones le gusta y apuntó que quiere "dar el máximo y ayudar al equipo.

"Hemos hablado sobre muchas cosas entre Quique y yo, pero no sobre eso aún. Como he dicho antes. Me da igual donde jugar. Es decisión del mister. Puedo jugar en las dos posiciones", reconoció.

Por último, habló sobre su compatriota Enes Ünal, con quien coincidirá en el vestuario del Getafe: "Es bastante fácil adaptarme al vestuario. Nos conocemos hace 15 años y he jugado muchos partidos con él en la selección. Es una ventaja para mí contar con él", concluyó.