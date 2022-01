Madrid detecta dos casos de la subvariante ómicron silenciosa

Archivado en:

El Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón ha detectado los primeros casos de la subvariante ómicron silenciosa en la Comunidad de Madrid, según la Consejería de Sanidad.

Durante una visita al dispositivo de vacunación infantil frente a la COVID-19 del Hospital Universitario La Paz, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que el Gregorio Marañón lo comunicó el miércoles al Departamento de Sanidad.

"De momento y con la debida prudencia no estamos especialmente preocupados. Estamos observando cómo es el comportamiento de estas personas que se han contagiado y, a partir de ahí, iremos tomando decisiones, si tuviésemos que hacerlo", ha indicado el consejero.

"La subvariante de una variante no suele tener un comportamiento más agresivo, pero con la covid-19 yo ya no me atrevo a hacer ninguna previsión", ha subrayado Ruiz Escudero, quien ha abogado por esperar a ver cómo evoluciona esta subvariante.

En estos momentos, en la Comunidad de Madrid, ómicron es la cepa predominante en un 98 por ciento de los casos. Desde que se detectó el primer caso, su expansión fue "fulgurante" y en tres semanas representaba un 90 por ciento de los casos, por lo que el consejero entiende que ese predominio se mantendrá.