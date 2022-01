Arroyomolinos destina más de 3,5 millones de euros al asfaltado del municipio

Archivado en:

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyomolinos, celebrado en la mañana de hoy, ha aprobado un gasto de 3.585.292 millones de euros para la mejora, adecuación y asfaltado de las calles del municipio. El 95% de esta cantidad se financiará a través del Programa de Inversión Regional (PIR), mientras que el propio Consistorio aportará el 5% restante.

La aprobación del proyecto ha contado con los votos a favor de todos los grupos municipales: PP, Ciudadanos, Vecinos por Arroyomolinos, PSOE, Vox, Podemos y las ediles no adscritas Cristina Fernández, Dolores Parra y Amelia Noguera.

De este modo, el equipo de Gobierno afronta dos de los grandes retos de esta legislatura: el mantenimiento y renovación de las calles de nuestra localidad, y la apuesta por la seguridad vial. Estas acciones repercutirán positivamente en la calidad de vida de todos los vecinos, teniendo además en cuenta que no se afrontaba un proyecto de esta envergadura en Arroyomolinos desde 2017.

Entre otras actuaciones, las obras -que se llevarán a cabo en los próximos meses- contemplan el saneo y refuerzo de las capas de firme en varias calles, reparación de desperfectos (mejorando la capa de rodadura y saneando baches), templado de tráfico, mejora y actuación del carril bici, supresión de barreras arquitectónicas y renovación de la señalización vertical.

Asimismo, se ampliarán y redistribuirán las plazas de aparcamiento de varias zonas del municipio, y se ensancharán aceras en pasos de peatones para favorecer la visibilidad.

En una clara apuesta por fomentar la seguridad del municipio, evitado accidentes y respondiendo a las demandas vecinales, este proyecto de asfaltado y mejora contempla diferentes acciones destinadas a limitar la velocidad de los vehículos en el casco urbano, mejorando además la visibilidad y accesibilidad de las calles de Arroyomolinos.

Así, se renovará la señalización vertical y horizontal, adaptándolas a la nueva normativa de límites de velocidad en vías urbanas (30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación). Se implantarán pasos de peatones elevados y/o lomos de asno; y como medida de templado de tráfico, se instalarán de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en. También se adecuarán los pasos de peatones mejorando su accesibilidad y suprimiendo barreras arquitectónicas.

Estas actuaciones supondrán, además, una importante mejora para el carril bici de la ciudad sobre el que se realizarán trabajos de reparación del trazado, pintado, saneamiento, sellado de fisuras y revestimiento de superficies, entre otras acciones.

En cuanto a la superficie de actuación de las obras, se corresponde con los siguientes sectores: ámbito norte (c/ Bélgica, c/ Suiza, avda. Italia, avda. Unión Europea, avda. Cantábrico, c/ Comillas, c/ Coruña, c/ Almería, c/ Algeciras, avda. Atlántico); ámbito sur (c/ Oviedo, c/ Bilbao, c/ Serranillos, c/ Madrid, c/ Acequia, avda. Flores, c/ La Rosa y Puente Moraleja, c/ Alicante, c/ Valencia, c/ Barcelona, c/ Sagunto, c/ Cullera, c/ Gandía, avda. Mediterráneo).