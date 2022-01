Aspectos a tener en cuenta para escoger clínica de injerto capilar en Madrid

Archivado en:

Los injertos capilares son tratamientos médico-estéticos cuyo objetivo es recuperar el cabello perdido eliminando la calvicie, de acuerdo con las características de cada persona, y lograr que su aspecto sea lo más natural posible.

Es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que solo debe ser realizado por médicos especialistas y no en cualquier establecimiento relacionado con el cabello.

En Madrid hay cientos de lugares donde se ofrecen a hacerlo, y ya sabiendo que es necesario que cuenten con profesionales, antes de elegir la clínica de injerto capilar en Madrid es conveniente comprobar otra serie de aspectos.

¿Cómo encontrar la mejor clínica de injerto capilar?

Dentro de la oferta que se puede encontrar en una gran ciudad hay requisitos que no se deben pasar por alto a la hora de contratar sus servicios.

El equipo médico

Los injertos capilares requieren de un equipo médico experto en anatomía y fisiología compuesto por cirujanos y enfermeros en colaboración con tricólogos y dermatólogos todos debidamente colegiados.

Esto es básico, ya que al ser una cirugía requiere de una evaluación previa del paciente y un seguimiento posterior de su evolución, siendo el conjunto de cocimientos de los intervinientes el que va a garantizar su éxito.

Las instalaciones

Las clínicas que ofrecen este tratamiento deben contar con un área independiente de quirófanos y zonas pre y postquirúrgicas, sala de lavado y desinfección del material, y otra de gestión de residuos, además de vestuarios diferenciados para el personal y los pacientes.

También debe cumplir con todos los requisitos legales que exija la comunidad autónoma donde estén ubicadas que este caso sería la CAM.

Los resultados

La mayoría de las clínicas que practican la medicina estética suelen publicar los resultados anuales que obtienen con todos sus tratamientos en revistas especializadas o por medio de notas de prensa, artículos o entrevistas en medios de difusión nacional. Con lo cual los que aparecen, por lo general, en sus webs son reales, puesto que pueden ser fácilmente verificables.

Valoraciones en Google

Otro aspecto a tener en cuenta, y que no debe tomarse a la ligera, es la opinión y los comentarios que los pacientes dejan en Google My Business. Es una de las mejores maneras de conocer a fondo la fiabilidad de la clínica de la “boca” de personas no involucradas en el negocio y que hablan desde la experiencia real dado que han sido tratados allí.

Los servicios

Todos los servicios que preste la clínica deben estar claramente diferenciados y explicados de manera entendible para un profano en la medicina. Se tienen que detallar todos los pasos a seguir, las pruebas a realizar, como preparar el postoperatorio, la necesidad de curas o revisiones y todos y cada uno de los beneficios que de verdad se van a obtener así como sus posibles contraindicaciones y efectos secundarios.

Las facilidades en el pago

Los tratamientos médico-estéticos, debido a su propia naturaleza, suelen ser procedimientos de elevado precio. Si la clínica es consciente de que hay personas que los necesitan para poder tener una buena calidad de vida, y no pueden pagarlos de golpe, ofrecerá diferentes formas de pago para hacerlos accesibles a todos los bolsillos.

Un lugar adecuado para ofertar este tipo de servicios tiene que cumplir con los requisitos obligatorios en sus establecimientos y demostrar sus éxitos de acuerdo con sus propios estudios y con las valoraciones favorables de sus pacientes. Además, debe ser fácil de contactar y tener un ambiente donde prime el buen trato y la empatía.

En definitiva una clínica de injerto capilar en Madrid debe serlo y no solo parecerlo.