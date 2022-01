La Comunidad beca a 30 creadores y compañías con las residencias artísticas del Centro Coreográfico Canal

Archivado en:

La Comunidad de Madrid becará a los 30 creadores y compañías que han sido seleccionados para las residencias artísticas que convoca anualmente el Centro Coreográfico Canal (CDC) de Teatros del Canal, ha informado el Gobierno Regional en un comunicado.

A esta XIV convocatoria se han presentado 247 solicitudes, 110 para las residencias de creación y 137 para las de investigación, para las que se ha asignado un presupuesto total de 150.000 euros.

El programa se dirige a creadores y compañías profesionales, consolidadas o emergentes, teniendo prioridad las candidaturas procedentes del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid.

El objetivo es apoyar la creación coreográfica y consolidar su tejido profesional y empresarial, facilitando a los artistas recursos y espacios, así como actividades que complementan su progreso.

Los proyectos han sido evaluados por una comisión formada por profesionales del ámbito de la danza, la dirección de los Teatros del Canal y el CDC, atendiendo a su calidad, coherencia, innovación, la trayectoria del solicitante o la compañía, los apoyos con los que cuenta y su proyección, según las bases de la convocatoria.

HASTA 10.000 EUROS POR PROYECTO

Con dos modalidades de residencias, una dirigida a la creación de nuevas obras y otra a la investigación, en el primer caso estarán dotadas con 10.000 euros por proyecto y tendrán una duración de dos meses, y el trabajo realizado en ese periodo se exhibirá entre septiembre y octubre de 2022 dentro del ciclo Canal Baila, que tendrá lugar en Teatros del Canal.

Las compañías, artistas y proyectos escogidos en esta modalidad son: Daniel Ramos López por Contracuerpo (Madrid); Lucía Vázquez por Further thoughts (Pensamientos adicionales) (Sevilla); Helena Martín por Los Narciso (Madrid); Komoco por Ima (Italia); Alberto Alonso / Laimperfecta por Folk (Madrid); MeyLing Bisogno physical theatre por Ready-made (Madrid); Mercedes Pedroche por Terrario (La tierna indiferencia del mundo) (Madrid); Lucía Álvarez La Piñona por Insaciable (Sevilla); Manuel Rodríguez por Manu (Jaén) y Pau Aran por The same difference (Alemania).

La otra categoría apoya la exploración, investigación y el desarrollo de proyectos en proceso de creación, que contarán con una ayuda de 2.500 euros cada uno.

El periodo máximo de residencia es de un mes (entre enero y diciembre de 2022) y el proceso concluirá con un ensayo abierto al público en el Centro Coreográfico Canal.

En esta modalidad han sido seleccionados: Gonzalo Simón por Pieles y pliegues (Madrid); Manuela Barrero DlcAos por ...el continuo interminable amor que tengo por ti (Madrid); La mínima por Pieza para el sombrero de mi madre (Madrid); Compañía Carmen Muñoz por Invocation (Barcelona); Jesús Benzal por Lo que ocurre en un instante (Madrid); Kor'sia por Mont Ventoux (Madrid); Sergio R.

Suárez por La revisión (Madrid); Miguel Fiol y Daniel Claret por AHA (Antes Hacíamos Análogos) (Palma de Mallorca); Lia Ujcic & Vincent Wodrich por Somethingtouching (Eslovenia/Alemania); Allan Falieri por O nao lug_ar (Madrid); Francisco Hidalgo y Belén Maya por Moscas y diamantes (Madrid); Elamor por Alicia (Madrid); Compañía Daniel Abreu por Dalet (Madrid); Melania Olcina Yuguero por Deambulantes (Madrid); Janet Novás por Proto (Madrid); Arthur Bernarz Bazin, Julia Nicolau y Javiera Paz por DesRoutes (Madrid); Jesús Rubio Gamo y Luz Prado por 32 estudios elementales (Madrid); Babirusa Danza / Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra por Muchos caballos cabalgando juntos pueden hacer temblar la tierra (Santander); Proyecto ReyesAngulo por Polvo, nada y viento (Madrid) y Mucha Muchacha por Seré folklore o no seré (Madrid).

CENTRO DANZA CANAL

El Centro Danza Canal de la Comunidad de Madrid es un espacio artístico integrado en los Teatros del Canal que comienza su actividad en el año 2009 con el fin de constituirse como un punto de encuentro dedicado a la creación y la difusión de la danza en todas sus variedades, lenguajes y estilos.

Se trata de una infraestructura única en España tanto por la versatilidad de sus espacios como por la configuración de los mismos, características que lo convierten en un lugar de referencia.