Madrid recibirá 400 millones por la liquidación del IVA pendiente desde 2019

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el acuerdo que ha exigido el Ejecutivo central a las comunidades autónomas para el ingreso de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, pendiente desde 2019 y que asciende a más de 400 millones de euros para la Comunidad de Madrid más los intereses de demora.

Según ha notificado la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 recoge esta condición para recibir el pago, a pesar de que no se conozca la cifra exacta a ingresar, y con el compromiso de las autonomías de no emprender acciones legales o administrativas al respecto.

Así lo ha expuesto el portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha detallado que Madrid recibirá una compensación de 400 millones de euros, más los intereses legales que se han generado en este tiempo, ante "la negativa del Gobierno de España de liquidar el impuesto cuando correspondía, es decir, hace dos años".

El Gobierno autonómico reclamó este ingreso a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a través de una carta enviada el 17 de octubre de 2019 y "ante la negativa del Ministerio", la Comunidad de Madrid presentó un recurso en la Audiencia Nacional.

Según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo central se ha negado en este tiempo a realizar la compensación que le correspondía, lo que ha generado el pago de intereses legales a las comunidades autónomas.

En 2017, el Gobierno implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA (Suministro Inmediato de Información -SII-) utilizando para ello medios electrónicos.

Como consecuencia de la adaptación al nuevo sistema, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo 11 meses contabilizados.

"No se nos pagan 400 millones porque no se cambia el sistema informática del Ministerio. Madrid reclama esa cuantía y el Ministerio no se lo da. Eso debe ser la cogobernanza según Pedro Sánchez", ha afeado Ossorio.

Así, se produjo una merma en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017, pendiente de compensación desde entonces, argumenta el Ejecutivo autonómico.