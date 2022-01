Villacís celebra la modificación de la ordenanza de terrazas en la jornada previa a su aprobación

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ensalzado la modificación de la ordenanza de terrazas en la jornada previa a su aprobación en Pleno, un día que espera que sea "de celebración" ya que "muchos hosteleros van a poder seguir trabajando pasado mañana gracias a ella".

La vicealcaldesa lo ha vaticinado en un encuentro organizado por la CEIM junto al delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, en el que se ha reunido con distintas multinacionales del sector del videojuego implicadas en el campus que ha puesto en marcha el Ayuntamiento.

Villacís ha incidido en que la nueva ordenanza es "fruto del consenso" porque para elaborarla se contó con la opinión de "todos los sectores, como vecinos, comerciantes y hosteleros" frente a la posición "gamberra" de partidos como Vox "que no ha presentado alegaciones ni se ha sentado en la mesa de negociación".

La vicealcaldesa ha echado en cara a Vox que se "haya anclado" en el "no es no, porque les es rentable, pero no han querido trabajar" y, en contrapunto, quiso "agradecer la actitud de Recupera Madrid, gracias a la cual miles de personas en Madrid van a mantener su puesto de trabajo".

Sobre la opinión de los vecinos con respecto a la nueva ordenanza, la teniente de alcalde ha matizado que estarán de acuerdo con ella "aquellos que la hayan leído", ya que recoge mejoras como las "zonas saturadas" que permitirán actuar en áreas "de forma puntual".

Además, Villacís ha defendido que ahora habrá "más herramientas" que las "clásicas", como la reducción de horario o del número de mesas, lo que redundará en una "mayor maniobrabilidad" que permitirá actuar en un plazo de "tres meses".

Asimismo, la vicealcaldesa ha sido rotunda al negar la posibilidad de una posible coalición entre PP y Cs de cara a las elecciones municipales de 2023: "No, ni se va a valorar".