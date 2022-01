Giménez: "El segundo tiempo es lo que realmente somos"

Madrid, 22 ene.- José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, enfocó este sábado, tras remontar un 0-2 al Valencia, en las diferencias "entre un Atleti que nadie quiere ver", el del primer tiempo, y otro que es lo que "realmente" el equipo rojiblanco, el de la segunda parte, el que "salió campeón" hace siete meses.

Además, remarcó que hay que creerse que este triunfo será un "punto de inflexión" y alertó contra la "relajación".

"Agradecer a la afición, en la noche, un frío bárbaro, y estaban todos apoyando, alentándonos... Eso fue lo que hizo que consiguiéramos la victoria, agradecerles y a seguir por el mismo camino. Agradecer a la gente el apoyo todo el partido. Eso al final es el Atlético de Madrid. Uno solo; hincha y jugadores. Agradecido eternamente. Cuando más los necesitamos siempre ellos están", expresó el defensa entre la rueda de prensa y las declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro en el estadio Wanda Metropolitano.

"Los minutos finales fueron una locura de querer hacer todo, querer ir a ganarlo, que no te hagan gol, estar con la cabeza en todos los lados, llega el gol, ganamos el partido y es un premio para nosotros, por el trabajo que venimos haciendo durante esta semana y que los resultados no nos han acompañado", explicó.

"Es difícil encontrar una palabra correcta de lo que fue el partido de hoy. Es verdad que estamos muy contentos. Fue un partido que se vieron dos Atlético de Madrid. Está pasando esta temporada. Hay un Atlético que nadie queremos, que nadie quiere, y luego otro que todos queremos ver, el que salió campeón. Se demostró que si nos convencemos de lo que podemos hacer se puede lograr", continuó.

"El primer tiempo es lo que no somos. El segundo es lo que realmente somos nosotros. El primer tiempo se vio un equipo que, en la intensidad de los duelos, de ganar la primera y la segunda pelota, no estaba pasando. No lo conseguíamos. Nos hacen dos goles. Y en el segundo tiempo se ve todo lo contrario, ganando primeros duelos, segundas pelotas, llegando con gente dentro del área, sosteniendo bien el ataque, defendiendo bien el área. Es el Atleti que queremos encontrar", abundó'.

A ese segundo tiempo apunta el equipo como camino. "Hay que demostrarlo, que no es porque no estemos bien físicamente, porque no tengamos fútbol, porque no tengamos ocasiones, pasa por un tema mental, por un tema de convencernos de que somos lo que somos y que somos capaces de que, si estamos todos juntos, hacer cosas que sabemos que podemos hacer. Hoy quedó demostrado; 2-0 abajo, 45 minutos y damos la vuelta a un partido contra un rival que trabaja muy bien, que tienes que tenerle mucha paciencia", valoró.

Pese a la victoria, el Atlético evidenció de nuevo problemas defensivos, con los dos goles del Valencia en el primer tiempo. "Yo no creo en la suerte, porque siempre creo que la suerte viene acompañada de lo que uno realiza. Nada cae del cielo. Pero sí que es verdad que hay cosas en los partidos que nos suceden que son difíciles de explicar. El año pasado no pasaba, es verdad, lo sé, pero no sé por qué. Este año, los rivales, cuando se enfrentan contra nosotros, son más contundentes, saben que pueden aprovechar las oportunidades, porque realmente llegaron dos veces. Sí que hay cosas que hay que mejorar. Pero no sirve para decir que estamos mal. No estamos mal. El segundo gol es una jugada muy rápida. El año pasado no sucedía, este año hay que saber que sucede y convivir con ello", expuso.

"Hablo por mí y lo que pienso yo, pero en esta situaciones donde te acompañan las malas rachas y los malos resultados piensas demasiado. Y a veces ese pensamiento te lleva a pasarlo mal, pero realmente yo creo que, pensando como ha sido esta temporada, veo una pequeña relajación respecto a lo que fue la temporada anterior. El equipo el año pasado empezaba el partido y mordía. En esta campaña se ve a un Atlético de Madrid que tiene grandísimos jugadores, que en algún momento vamos a ganar el partido, pero para ganar hay que generar algo, ser contundente, defender bien... Sabemos que tenemos un gran equipo, pero un gran equipo se construye a base de resultados también", declaró.

Para el futuro, Giménez remarcó que "hay que creerse que es un punto de inflexión" este triunfo. "Hay que meterlo en la cabeza, que se refuerce esa situación, no que se diga 'ya está', que el partido que viene lo vamos a ganar con la camiseta puesta. Es un punto que necesitas agarrarlo para levantarse anímicamente y cada uno de nosotros fortalecernos para ayudar al equipo", expuso.

También remarcó que el mensaje de Diego Simeone sigue llegando al equipo: "¿Cómo no? Al final, uno como jugador que llegué con 18 años, que antes de ayer cumplí 27, hace muchísimo que estoy con él y voy a estarle eternamente agradecido. Él es un profesor del fútbol. La única forma de agradecerle es con trabajo y tratando de responderle dentro de la cancha".