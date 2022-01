Simeone: "Las imágenes hablan por sí solas de lo que pasó en San Sebastián"

Majadahonda (Madrid), 21 ene.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este viernes en que "las imágenes hablan por sí solas de lo que pasó en San Sebastián" con el autobús del club rojiblanco en su recorrido hacia el Reale Arena antes del partido, cuando recibió el lanzamiento de objetos e insultos por decenas de aficionados rivales presentes en la calzada.

"Creo que la sociedad de hoy, a partir de todo lo que nos está pasando como sociedad, muchas veces utilizamos el fútbol como medio de escape ante los partidos importantes o los cruces importantes, como Real Sociedad-Atlético de Madrid o Betis-Sevilla, y se producen situaciones que no estamos acostumbrados en España. Lo que pasó en San Sebastián las imágenes hablan por sí solas. No voy a agregar nada más al hecho ocurrido ahí, porque no tuvo nada que ver con nuestra derrota, claro", explicó este viernes.