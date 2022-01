El Atlético, "indignado" con las declaraciones del Gobierno Vasco

Madrid, 20 ene.- El Atlético de Madrid ha recibido con "indignación" las declaraciones del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y su consejero, Josu Erkoreka, sobre el ataque de aficionados de la Real Sociedad al autobús del club rojiblanco a su llegada este miércoles al Reale Arena, trasladó a la Real Federación Española de fútbol (RFEF) todo lo ocurrido y destacó el "comportamiento exquisito" del club donostiarra tras lo sucedido.

Según el Gobierno Vasco, la Ertzaintza contó con un dispositivo "diseñado, planificado con antelación y preparado" y hubo presencia policial en todo momento durante el recorrido del autocar del Atlético de Madrid hasta el Reale Arena.

A la vez, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aseguró en una entrevista a ETB-1 que la Ertzaintza "estuvo presente desde el principio", aunque no hubo una actuación más intensa "porque no fue necesaria".

En el Atlético de Madrid han provocado "indignación" tales declaraciones, al tiempo que exponen que no hubo presencia ni protección policial durante el ataque de los aficionados a los dos autobuses que formaban la expedición del conjunto rojiblanco, con tres lunas rotas, en su camino hacia el Reale Arena, nada más una furgoneta de la Ertzaintza que encabezaba el convoy y que instó al conductor a seguir hacia adelante a pesar de la avalancha de seguidores a ambos lados.

En un vídeo de unos segundos al que ha tenido acceso EFE, se ve como decenas de aficionados lanzan objetos, insultan y se interponen en el camino del autobús del Atlético de Madrid en su recorrido hacia Anoeta dentro de la calzada, incluso le cortan el paso en un determinado momento, sin que haya ninguna intervención policial.

"Ustedes (los medios de comunicación) ya lo vieron los que estuvieron en las cercanías. Estaba todo un camino con todos los aficionados de la Real Sociedad, que siempre normalmente, me imagino, que estarán en esta posición, a veces mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de esta situación y, de repente, no había protección. Eso lo vieron ustedes. No es que esté diciendo nada anormal. Y esto no influye con nada del partido absolutamente", aseguró Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en la rueda de prensa posterior al partido.

"Al empezar el partido, le dije a Imanol (Alguacil, entrenador de la Real Sociedad) que no tiene absolutamente nada que ver, pero que le mandara saludos a la gente que tenía que preparar y no preparo esa... no sé cómo llamarla", añadió el técnico argentino, al que se ve pedir explicaciones a la Ertzaintza cuando aparece una furgoneta de las fuerzas de seguridad y el autocar ya se acerca al estadio.

"Es verdad que me ha llegado lo que ha pasado y pedir perdón. Lo siento. Pedir perdón, porque creo que no es esa nuestra afición. Lo hemos demostrado después en el campo. Nuestra afición es lo que ha hecho después en el campo: animar a su equipo y tener muchísimo respeto al rival. Evidentemente no sé lo que ha pasado, pero sí sé que ha pasado algo. Pedir perdón y de parte del club que lo siento", dijo Imanol Alguacil, el entrenador de la Real, después en rueda de prensa al término del partido de la Copa del Rey, ganado por su equipo por 2-0.

A su llegada al Reale Arena, el Atlético informó a la Real Federación Española de Fútbol de los hechos sucedidos en el recorrido, a través del delegado federativo, que tomó nota de lo ocurrido e hizo fotos de los desperfectos ocasiones en ambos autobuses para la posterior elaboración de un informe, según explicaron fuentes del club madrileño.

Asimismo, el Atlético de Madrid resaltó el "comportamiento exquisito" de la Real Sociedad con la expedición del conjunto rojiblanco.

El club donostiarra emitió este jueves un comunicado oficial: "La Real Sociedad lamenta y condena los incidentes ocurridos ayer en la llegada del autobús del Club Atlético de Madrid en las inmediaciones del estadio. La actitud incívica de una minoría fuera del estadio no representa a la afición realista, que durante todo el encuentro de ayer mostró una actitud ejemplar y deportiva. La Real Sociedad rechaza una vez más cualquier conducta violenta y seguirá fomentando los valores del deporte".