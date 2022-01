Hermoso critica al árbitro: "No entiendo absolutamente nada"

Madrid, 19 ene.- Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid, enfocó al árbitro, Javier Alberola Rojas, cuando fue preguntado por la derrota por 2-0 en los octavos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el Reale Arena, expresó que no entiende "absolutamente nada" cuando habló del colegiado y lamentó que su equipo no hubiera aprovechado las ocasiones que tuvo antes de recibir el 1-0 en contra en el primer tiempo.

"Una derrota que hay situaciones que hemos tenido para meter gol antes de encajar el 1-0. Luego, en el centro lateral hay una posible falta, pero ya sabemos cómo es esto. Cuando ya ha habido varias situaciones en las que nos ha pasado lo mismo, en la que hemos tenido que sufrir lo mismo a favor y se ha pitado en contra", se quejó el central en declaraciones a 'DAZN' sobre el césped del Reale Arena de San Sebastián tras la eliminación.

"No entiendo absolutamente nada. No entiendo nada a la hora que el árbitro tiene que controlar el tema de balones, hay diez cambios en el partido y se añaden tres minutos... No entiendo nada", continuó Hermoso, que, preguntado por si el equipo estaba contento con lo que había hecho en el campo, respondió: "Sí. El equipo ha demostrado que era un partido importante. Hemos tenido nuestras oportunidades de estar dentro del partido".

"Cuando cometes esos errores y encajas gol se hace todo mucho más difícil", admitió el futbolista, que analizó el momento del Atlético: "Vamos a dejarnos todo en cada partido que juguemos. Ahora mismo no nos acompañan los resultados, pero volveremos. Somos los actuales campeones y seguiremos luchando y dando todo. Es una situación mala y nos levantaremos seguro".