Herrera, titular dos meses y medio después

Madrid, 19 ene.- Entre las bajas de Geoffrey Kondogbia, Marcos Llorente o Antoine Griezmann, entre el bajo momento del Atlético de Madrid, ganador nada más de seis de sus últimos 19 partidos anteriores, entre la necesidad que agobia al equipo, Héctor Herrera reapareció en la titularidad el esquema de Diego Simeone dos meses y medio después, con su único encuentro completo en esta curso hasta la fecha y con la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián (2-0).

Tampoco fue la solución el centrocampista internacional mexicano, que termina contrato el próximo 30 de junio y que nunca ha sido una elección prioritaria para el técnico ni siquiera cuando en 2019-20 o 2020-21 encadenó etapas de cuatro jornadas seguidas desde el equipo inicial en LaLiga Santander como máximo.

Hasta este miércoles, Herrera sólo había sido titular en dos de los 28 partidos que había jugado su equipo en esta temporada: el 1-2 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, el 21 de septiembre de 2021; y el 2-2 con el Levante en el estadio Ciudad de Valencia, el pasado 28 de octubre.

Nada más en sus 23 encuentros disponible para Simeone, de los que tuvo participación en doce, diez desde el banquillo. Un 52 por ciento. Una dolencia muscular le apartó de los tres primeros, cuando se sumó el último a la pretemporada después de ser nombrado mejor futbolista de la Copa Oro, y la COVID-19 de dos de los cuatro más recientes.

"No tengo ninguna duda que, de la manera que se entrena, que acompaña y que respeta a sus compañeros, sí tendría que tener más minutos Herrera. El entrenador, en estos momentos, elige a otros compañeros, pero como merecimiento no tengo ninguna duda de que se merecía más minutos", dijo hace un mes el técnico argentino, que este miércoles lo repuso en el once, aunque nunca lo ha consolidado ahí. Ni siquiera la pasada temporada.

Es cierto que en el año de campeón del Atlético, el pasado curso, sí fue un titular en el primer tramo del ejercicio; en los tres primeros choques de la Liga de Campeones o en cinco de las siete primeras jornadas que estuvo disponible, pero una lesión muscular sufrida en el derbi ante el Real Madrid, el 12 de diciembre de 2020, cuando figuraba ya como un habitual en la elección para la alineación de Simeone, frustró un recorrido en el once hoy esporádico.

Desde entonces, contando con un tramo de cuatro encuentros consecutivos de inicio en el pasado mes de abril (en el empate contra el Real Betis, 1-1; en los triunfos ante Eibar, por 5-0, y Huesca, por 2-0, y en la derrota frente al Athletic Club, por 2-1), sólo ha formado en el once en siete partidos con el Atlético en un año entero. Los cuatro citados de entonces y los tres de ahora, reaparecido este miércoles en la vigésimo séptima alineación diferente de la temporada de Diego Simeone. En junio termina contrato. Su salida parece inalterable.