El PSOE-M propone un "pacto por la salud" con el fin de reducir las esperas

El Consejo de Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces del PSOE-M ha celebrado este miércoles una reunión extraordinaria para impulsar el "pacto por la salud" promovido desde la dirección socialista, un documento de 14 puntos que tiene entre sus principales objetivos reducir los tiempos de espera en la atención sanitaria.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, presentó esta iniciativa la semana pasada y la ha trasladado a grupos políticos, instituciones y organizaciones "para empezar a conformar un espacio de encuentro y diálogo".

Entre los fines concretos de este "pacto por la salud" están que los ciudadanos puedan ser atendidos en atención primaria en un plazo no superior a las 48 horas; que las consultas por especialistas en salud mental no tarden más de 15 días desde su indicación en ser atendidas; o que las pruebas diagnósticas prescritas sean realizadas en un plazo que no supere los 21 días.

Asimismo, se fija como meta que el plazo para ser intervenido en quirófano tras una prueba diagnóstica no supere los 3 meses, y establece un plan de choque de refuerzo de la atención primaria y los servicios de urgencia a través de la prórroga indefinida de los llamados 'contratos covid'.

Para ello, el PSOE-M plantea duplicar la contribución presupuestaria en Sanidad en relación al PIB madrileño.

"Necesitamos un modelo de sanidad pública alternativo que garantice seguridad, dignidad y calidad de vida a los madrileños", ha señalado Lobato, quien ha subrayado que no puede permitirse "que se mercadee con la salud" ni que haya "una sanidad colapsada, con profesionales agotados".

Todos los grupos socialistas presentarán en su municipio una moción para adherirse al pacto por la salud, agradecer el esfuerzo y dedicación de los profesionales sanitarios en los distintos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid e instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a reforzar la atención primaria del sistema sanitario regional.