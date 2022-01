Ancelotti: "Gento es una figura irrepetible"

Madrid, 19 ene.- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, despidió al fallecido Paco Gento, al que considera "una figura irrepetible" por ser el único futbolista que ganó seis Copas de Europa y que aseguró "se quedará para siempre" en los corazones de los madridistas.

Ancelotti se desplazó a la capilla ardiente de Gento en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu el martes, estuvo cerca de la familia dando el último adiós a la leyenda, y hoy en rueda de prensa destacó su grandeza. "Un recuerdo para nuestro Paco Gento, una figura irrepetible que se quedará para siempre en nuestros corazones", dijo antes de iniciar el turno de preguntas.

"Me encontré con Gento algunas veces en la primera etapa pero ahora en la segunda no tuve oportunidad. Hablé con su esposa y le dije que lo que destaca de su figura, a parte de lo que hizo en el campo, fue su humildad. Era una persona muy sencilla en la vida, son las personas que me gustan habitualmente".