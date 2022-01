Sharon Corr emprende gira por España con su disco "The Fool And The Scorpion"

Madrid, 19 ene.- Sharon Corr presentará su más reciente disco, "The Fool And The Scorpion", en una gira por España que recorrerá cinco ciudades, con inicio el 21 de enero en el Auditorio Municipal de Avilés (Asturias), según ha informado su oficina.

El Palacio de Congresos de La Rioja, en Logroño, será su siguiente parada el 22 de enero como parte de los actos del Xacobeo 21-22. Le tomarán el relevo el 23 de enero el Teatro Infanta Isabel de Madrid, dentro de Inverfest, el 27 la sala Barts de Barcelona como parte del festival Mil·lenni y el 28 el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

Su tercer disco en solitario fuera de la banda The Corrs está inspirado en la obra de grandes compositores como Nick Drake o Joni Mitchell y, para su composición, se basó en un período que ella denomina como "la mayor tormenta de su vida" tras el final de su matrimonio con el irlandés Robert Gavin.

"Es una historia de traición", reconoció ella misma en redes sociales ante la publicación de este trabajo, uno de cuyos temas trascendió especialmente por su letra, en la que alude a la actual pareja de Gavin, Telma Ortiz -hermana de la reina Letizia-, y en la que canta: "La hermana retorcida de la Reina y el camaleón, la tonta y el escorpión, soy libre, he renacido".

Bajo el "leit motiv" de "seguir adelante", "The Fool And The Scorpion" está integrado por 10 canciones grabadas en directo en el estudio The Village de Los Angeles con la producción de Larry Klein (colaborador previo de artistas como Norah Jones o Tracy Chapman y la guitarra de Tim Pierce.

Sharon Corr, que reside en Madrid desde hace tres años, formó parte de The Corrs, el grupo pop de raíces celtas que arrasó en los años 90 con ventas por encima de los 45 millones de copias, y fue autora o coautora de éxitos como "Radio", "Runaway" ("Siempre", subraya) o "So young".