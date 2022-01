El Real Madrid oficializa el regreso de Gabriel Deck hasta 2024

Madrid, 19 ene.- El Real Madrid hizo oficial este miércoles el regreso del alero internacional argentino Gabriel Deck que, tras su efímero paso por la NBA, ha fichado por el club blanco por lo que queda de temporada y dos más.

"El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Gabriel Deck, alero procedente de Oklahoma City Thunder. El jugador queda vinculado al club para esta temporada y las dos próximas, hasta el 30 de junio de 2024", anunció la entidad madridista en sus medios oficiales.

Su entrenador, Pablo Laso, confirmó este domingo el regreso del argentino y se mostró muy satisfecho de su fichaje ya que, a su juicio, es un jugador "muy determinante" que abre muchas opciones de juego al equipo tanto ofensiva como defensivamente.

"Hablamos de un jugador para mí muy determinante en todos los equipos en los que ha jugado, no hablaría de Oklahoma porque allí no ha jugado y esto sería a día de hoy lo peor de Gaby, la sensación de que desde el partido del Fenerbahce, hace ocho o diez meses, creo que ha jugado cuatro partidos, los de los Juegos Olímpicos con Argentina, el resto no se puede valorar", explicó el técnico vitoriano en rueda de prensa.

Dijo estar "muy contento" por volver a contar con un alero de la talla del internacional argentino. "Es un jugador que nos abre muchas opciones en el juego tanto defensiva como ofensivamente y no es el momento de descubrir a un jugador como él cuando ya todo el mundo le conoce", destacó.

"La primera vez que vino aquí teníamos claro que era un jugador que podía crecer mucho con nosotros, puede jugar dentro y fuera, nos da mucha versatilidad, entiende el juego y eso no va a cambiar" añadió Laso.

Deck, que abandonó el Real Madrid en abril de 2021 con destino a los Oklahoma City Thunder de la NBA, asistió este domingo al partido de la Liga Endesa que jugaba el equipo blanco frente al Casademont Zaragoza, al que ganó por 94-69.