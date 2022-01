Martínez-Almeida asegura ser "firme defensor de vacunación" y no ve ejemplar conducta de Djokovic

Archivado en:

El portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha reconocido este lunes como un "firme defensor del proceso de vacunación" y ha manifestado que no ve ejemplar la conducta del tenista Novak Djokovic en Australia pero que "tendría derecho a jugar (el Open de Madrid) según las normas de la ATP".

"Creo que nadie puede dudar de sus cualidades tenísticas. Soy un firme defensor del proceso de vacunación; mi trayectoria de declaraciones está ahí. Siempre he animado a vacunarse. Es el camino más corto para acabar con la pandemia", ha manifestado el regidor en una entrevista en 'Telecinco', .

Esta misma mañana, el alcalde ha aseverado que si el serbio juega el Mutua Madrid Open sería "un gran reclamo" para el torneo en la capital que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo. A continuación ha precisado que será el Gobierno de la Nación "el que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada".

Estas palabras han encontrado réplica tanto en la oposición de Cibeles como en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dejado claro que si el tenista Novak Djokovic quiere jugar el Mutua de Madrid Open tendrá que "cumplir con las normas" igual que cualquier otra persona, si bien ha asegurado que no quiere "polemizar" con ello con el alcalde.

Martínez-Almeida ha reiterado que "es el Gobierno de España el que lo determinará" pero que "no es cuestión de abrir la puerta". "El Gobierno de España será el que lo determine si quisiera jugarlo, no me corresponde a mí", ha remachado.

"Si lo permitiera, desde el punto de vista deportivo, no deja de ser el número 1. Me limito a decir lo mismo. Tiene derecho a poder hacerlo, pero es el Gobierno de la Nación el que lo determina. En el caso de poder entrar, tendría derecho según las normas ATP", ha expresado.