¿Consejos legales si éstas detenido?

¿Alguna vez te has preguntado que debes hacer en caso de ser detenido? Independientemente de haber cometido algún hecho delictivo o no, en estos casos son muchas las personas que no sabrían cómo proceder.

En primer lugar, tenemos que saber que, ante una detención, tenemos derecho a llamar a un abogado. Este puede ser uno de oficio o uno privado, que tiene ocho horas para asistirle. En caso de no saber a que abogado debo llamar, la policía informará a la persona que usted designe de que está detenido, un familiar o un amigo, y le preguntará si quiere ser asistido por uno privado o uno de oficio, y en éste caso usted debe pedirles a la policía que informe a su familiar o amigo que desea ser asistido por un abogado privado, de ésta manera sus familiares o amigo localizarán a un abogado penalista para su asistencia a la declaración y puesta a disposición judicial.

El abogado de oficio no es gratis si luego designas a un abogado privado durante el procedimiento penal ya que éste una vez conceda la venia al abogado penalista privado reclamará sus honorarios por la asistencia a la declaración policial y a la declaración judicial, por lo que es muy recomendable designar desde el inicio de la detención un abogado experto en derecho penal privado, como Vilches Abogados, ya que agilizará su detención (menos tiempo en comisaría) y menos tiempo hasta que preste declaración judicial, pero lo más importante es que estará desde el inicio del procedimiento con asistido bajo una estrategia de defensa que le permita lograr el objetivo marcado en el procedimiento.

Además, según nos explica Manuel Hernández, abogado penalista de Vilches Abogados, recomienda no declarar en comisaria en ningún caso y bajo ningún concepto. Lo que el detenido puede decir en comisaría no tiene ningún valor probatorio a efectos de un futuro procedimiento judicial, sin embargo si puede utilizarse por el fiscal para argumentar que el investigado cambió las versiones en sede policial y judicial, lo que perjudica la defensa. Debe tener en cuenta que previo a la declaración policial, los abogados no han podido hablar con nosotros y ver los autos que tiene a disposición la policía, por lo que no han podido preparar nuestra declaración, algo que si podremos hacer en el procedimiento judicial correspondiente.

Otro aspecto importante es no caer en la intimidación por la forma de proceder de los agentes, y no entrar en las posibles coacciones o amenazas que nos puedan realizar durante el tiempo que estemos detenidos.

Otra herramienta, en caso de entender que hemos sufrido coacciones, intimidaciones o que hemos sido detenidos por un motivo injustificado o ilegal es que podemos solicitar el conocido habeas corpus.

¿Cuál es el trabajo de los abogados penalistas?

Los abogados penalistas ejercen en causas ente los tribunales de instrucción, bien en función de defensor o acusador particular. Su función es la de representar a un imputado o denunciante. Como parte de esa labor de representación, lo abogados idean y preparan una estrategia a seguir para demostrar con razonamientos y pruebas que la razón está del lado del cliente.

¿En qué casos debemos llamar a un abogado penalista?

Si somos acusados de cometer alguno de los siguientes delitos y estamos detenidos, tendremos que solicitar los servicios de un abogado penalista.

Estos son delitos contra la persona: lesiones, homicidio, asesinato, etc. También delitos de violencia de género.

Delitos económicos como estafa, falsedades, delitos societarios, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsificaciones, etc. Delitos contra el patrimonio como el robo, hurto, daños, defraudaciones, etc.

Delitos contra la salud pública como tráfico de estupefacientes. Delitos de tráfico, ya sea de alcoholemias, exceso de velocidad, conducción sin carné, desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y omisión del deber de socorro.

Delitos administrativos y políticos: cohecho, prevaricación, urbanísticos, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones prohibidas, corrupción e infidelidad en custodia documentos.

Delitos contra el medio ambiente y urbanísticos: contra la ordenación del territorio. Delitos contra la libertad, ya sea detención ilegal, secuestro, amenazas, coacciones, tortura y contra la integridad moral.

Delitos contra el honor: calumnia e injuria. Delitos contra la seguridad social y derechos de los trabajadores. Delitos contra la libertad sexual: agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, etc.

Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de morada. Delitos contra los derechos y deberes familiares: abandono de familia, impago de pensiones, sustracción de menores, etc.

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Delitos contra los extranjeros. Delitos contra el patrimonio histórico. Delitos de incendios.

Delitos contra la administración de justicia: prevaricación, encubrimiento, acusación y denuncias falsas, simulación de delitos, falso testimonio, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, quebrantamiento de condena.

Delitos contra el orden público: atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia, tenencia, tráfico y depósito de armas.