El Ayuntamiento de Madrid registra más de 800 trabajadores de baja por Covid y 57.000 PCR hechas para la reincorporación

El Ayuntamiento de Madrid contabiliza más de 800 trabajadores de baja por Covid, según datos aportados por el PSOE a partir de unos números aportados por Vicealcaldía, y más de 57.000 PCR hechas por el organismo autónomo Madrid salud para permitir la reincorporación.

Además el Consistorio ha firmado un contrato de emergencia para triplicar las PCR hechas que permiten la vuelta al trabajo, ha indicado la coordinadora de Presupuestos y Personal, Elena Collado, en la comisión de Economía y Hacienda.

Collado ha puesto en el centro el "afán de proteger a los trabajadores", lo que se ha traducido en medidas de contención pioneras y de prevención de riesgos laborales. El Consistorio apuesta por la semipresencialidad y actualiza los protocolos de riesgos "cada poco tiempo".

La lectura que ha hecho el concejal socialista Pedro Barrero ha sido diferente, sin embargo, porque cree que el Gobierno "se ha lavado las manos" al limitarse a enviar un correo electrónico a la plantilla de 30.000 trabajadores el pasado 5 de enero, ya en plena explosión de la sexta ola, sobre la actuación ante casos positivos y casos estrechos.

EL PSOE AFIRMA QUE MADRID SALUD ESTÁ "COLAPSADO"

"Con ese protocolo no se cumple porque no se realizan PCR a todos los positivos antes de su incorporación porque Madrid Salud está colapsado. Además no dan instrucciones de teletrabajo a positivos a los que se les podía permitir esa modalidad", ha replicado Barrero.

Para el socialista, todo esto es una "desfachatez esperpéntica" y más cuando ha destacado los datos que aportó la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que cifró en "más de 800 bajas las que se tienen en este momento y va subiendo". "Están poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y el mantenimiento del Empleo público", ha advertido. La coordinadora le ha contestado que no hay más contagios en el Ayuntamiento que en otras administraciones.

Elena Collado ha defendido que la gestión preventiva del Covid se adelantó incluso a la normativa estatal con la firma, por ejemplo, de los decretos de teletrabajo. También ha destacado que se dotó de equipos de protección individual a todos los trabajadores, lo que se traduce en más de 22 millones de mascarillas.

Asimismo ha incluido las 57.000 PCR hechas por Madrid Salud y el contrato de emergencia para triplicarlas dado que los trabajadores públicos que dan positivo por Covid no se incorporan a los diez días sino cuando pasan por la prueba. Sí ha reconocido la coordinadora que se está produciendo un retraso con las PCR y se está "tardando un poquito más".