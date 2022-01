Gonzalo Villar: "Me gusta tener responsabilidad en el equipo"

Getafe (Madrid), 14 ene.- Gonzalo Villar, futbolista del Roma cedido en el Getafe hasta final de curso, aseguró este viernes durante su presentación oficial en el conjunto madrileño que sobre el césped le gusta "tener responsabilidad" y destacó que en Italia estaba en una situación "complicada" por la escasez de minutos que tenía a las órdenes de Jose Mourinho.

El centrocampista azulón competirá por un puesto en el once inicial de Quique Sánchez Flores con dos pilares del club en los últimos años, el serbio Nemanja Maksimovic y el uruguayo Mauro Arambarri. A diferencia de ambos, jugadores más graníticos, podrá aportar más criterio a la hora de manera la pelota.

"Me definiría como un jugador que le gusta tener responsabilidad en el equipo. Ayudar a dirigirlo, llevar los tiempos. Cuándo salir a la contra, cuándo toca tener el balón, hacer más dominante al equipo con el balón, ayudar defensivamente, algo que tengo que mejorar pero que se me infravalora porque tengo buenas cifras. Con balón es como más puedo ayudar", comentó.

Además, reconoció que tanto él como Borja Mayoral (también presentado este viernes como nuevo jugador del Getafe), no han vivido buenos tiempos esta temporada a las órdenes de Mourinho, que prácticamente no ha contado con ninguno de los dos desde que comenzó el curso.

"Es verdad que estamos en una situación complicada, pero en los últimos partidos estábamos mejor que al inicio, que eran complicados de verdad. Con Quique no hemos hablado de temas deportivos más allá de los primeros contactos. Mañana no, pero pasado nos pondremos a sus órdenes y estamos deseándolo", dijo.

Asimismo, narró cómo se gestó su llegada al Getafe y desveló que fue clave la "comunicación directa" que mantuvo tanto con Angel Martín, director deportivo, como con el presidente Angel Torres.

"Tanto ellos como el entorno nos ha transmitido confianza por nosotros. Era el entorno perfecto y aquí estamos. De la plantilla conocía a Aleña de la selección. A Cuenca también. A nivel personal conocía a ellos dos. Hablé con Aleña y Cuenca y me dijeron que era un club que no ponían pegas, súper familiar con un vestuario sano y que estaban creciendo", indicó.

Villar, que antes de marcharse al Roma jugó en el Elche en Segunda División, explicó que se "ha hecho jugador" en la liga italiana, en la que el pasado curso acumuló más de cuarenta partidos oficiales.

"La Liga no la he jugado, pero he aprendido todo allí. No es el campeonato italiano el mejor entorno para un jugador de mi estilo, típico español de toque y juego. El año pasado pude jugar muchos partidos y estuve a un nivel muy bueno. Me ha venido muy bien para formarme como jugador", comentó.

"Nos podrá faltar alguna cosa porque somos jóvenes y nos falta por mejorar, pero después de estos meses ganas de jugar no nos faltan. Ojalá podamos jugar el jueves. Venir con Borja Mayoral, los dos juntos, mejor para adaptarnos. En Roma éramos como hermanos y cuando llegó la opción de llegar ambos, dejamos cualquier otra de lado porque mejor imposible venir los dos", finalizó.