Carmena lamenta la escisión de Más Madrid y no se sitúa "en ninguno de los lados"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha lamentado la escisión de Más Madrid provocada por la salida de cuatro concejales --ahora tres con la renuncia de uno de ellos por sus diferencias en el apoyo al presupuesto--, entiende que tiene "cierta lógica" ese movimiento y no se sitúa "en ninguno de los dos lados".

En una entrevista en 'Telemadrid', , Carmena ha asegurado que "lamenta mucho" la escisión. "Me hubiera gustado que no se hubiera llegado a producir pero dentro de todo es una ruptura que tiene una cierta lógica", ha contestado.

Se refería así a la "vocación de cambio de organización política" de la candidatura que encabezó en 2019 poniendo el acento en que este tipo de cambios no son fáciles porque la sociedad está muy acostumbrada a los partidos tradicionales.

LAMENTA LA AGRESIVIDAD DE LA RUPTURA

"Hacer alternativas distintas cuesta. Esa es una de las razones por las que ha habido esta ruptura, pero lo lamento muchísimo y lamento que haya agresividad en esa ruptura, que no tendría que haberla", ha remarcado.

Preguntada en qué parte se sitúa, si con Recupera Madrid o con Más Madrid, con Rita Maestre a la cabeza, Carmena ha sido tajante al contestar que "en ninguno de los dos lados". "Me parecen bien unas y otras cosas dependiendo de unos y otros casos. En esto mi decisión que tomo es no estar con ninguno de los dos. Tengo afectos y muy importantes por las dos partes", ha trasladado.

Ahora resultará "interesante ver cómo se están desarrollando dos alternativas muy vinculadas a cómo organizar las estructuras de la política".

APOYO AL PRESUPUESTO DE ALMEIDA

También ha sido preguntada sobre el apoyo de Recupera Madrid al presupuesto del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, supuestamente en sus antípodas ideológicas, a lo que la exalcaldesa ha contestado haciendo un llamamiento a "ir al fondo y no a la etiqueta".

"Lo que importa son las decisiones. Ante un presupuesto, lo importante es ver qué medidas hay en él y hay que aceptar que no estás gobernando. Si por las circunstancias que sea se puede mejorar, ¿por qué no hacerlo? Lo veo razonable. Como norma general creo que los presupuestos, en lugar de que se nos llene la boca de etiquetarlos como de derechas o de izquierdas, hay que explicarlos bien y procurar que no tenga heridas", ha planteado.

"No me parece mal que en un momento concreto se vea la manera de mejorar los presupuestos pero no lo he seguido, no sé si la decisión que ha tomado Recupera Madrid mejora los presupuestos. Pero si los mejorara, sí sería partidaria, aunque no tengo datos suficientes", ha contestado.

Carmena tampoco ha obviado que "otras personas en la oposición dicen que no se produce esa mejora". "No lo sé, no tengo los datos, pero el hecho objetivo es que mejorar un presupuesto desde la perspectiva de quien tome esa decisión es positivo", ha zanjado.