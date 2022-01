El TJUE desestima el ecurso de Madrid, París y Bruselas en homologación de coches

Bruselas, 13 ene.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó este jueves el recurso de los ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas contra el nuevo reglamento comunitario de homologación de coches, que entendían les restaba competencias para limitar las emisiones contaminantes de los vehículos.

La máxima instancia administrativa de la UE anuló en su dictamen la decisión del Tribunal General, que había aceptado parcialmente el recurso presentado por esos tres consistorios en 2019.

La corte de Luxemburgo considera que, en este contexto, no se cumple "el concepto de 'persona directamente afectada' como requisito de admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una entidad regional de un Estado miembro contra un acto de la UE".

El reglamento en cuestión nació al calor del escándalo del "Dieselgate" sobre el fraude del fabricante alemán Volkswagen en los dispositivos informáticos de sus vehículos para modificar el nivel de emisiones de gases contaminantes de los coches durante las pruebas entre 2009 y 2015.

La Comisión Europea estableció un procedimiento de ensayo de las emisiones en condiciones reales de conducción de los turismos y vehículos comerciales ligeros, homologados con arreglo a la normativa aplicable a fin de reflejar mejor las emisiones medidas en carretera.

Pero Madrid, París y Bruselas consideraban que ese reglamento limitaba sus competencias a la hora de fijar un máximo de emisiones incluso más bajo y recurrieron la decisión al entender que eran parte afectada.

No obstante, el tribunal considera que las reglas de homologación "se refieren a la comercialización de los vehículos de motor, y no a su posterior circulación" y recuerda que "los ayuntamientos demandantes no disponen de potestades en materia de homologación de vehículos".