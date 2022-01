Filo de los Patios: el flamenco actual conserva la queja del pueblo

Logroño, 13 ene.- La cantaora flamenca Filo de los Patios, nombre artístico de Filomena Auñón, ha afirmado a Efe que el flamenco actual conserva “la queja del pueblo”, que es de donde “siempre ha venido” este género, aunque los artistas actuales ya no hacen letras solo al sufrimiento, sino también “al amor y a la vida”.

Filo de los Patios (Madrid, 1986) inaugura este jueves en las Bodegas Ontañón de Logroño el 26 Ciclo de Conciertos "Jueves Flamencos", con una actuación en la que, ha dicho, ofrecerá “cante rancio y muy puro”.

"Hoy en día, el cante ha evolucionado y los autores intentan hacer letras que también hablen de otras cosas" que del sufrimiento, eso sí, "sin perder profundidad y jondura", ha subrayado.

Ha señalado que considera que el flamenco contemporáneo mantiene esa "queja del pueblo", puesto que, "aunque haces una letra diferente, la forma del cante está inventada y tú, al fin y al cabo, adaptas la letra a una forma del cante que ya está hecha. Entonces, esta manera de quejarte es prácticamente la misma".

Esta cantaora nació en el barrio madrileño de San Antón, un barrio pobre de casas bajas en cuyos patios, de ahí su nombre artístico, y en las tres bodegas entonces existentes se juntaban grandes figuras del flamenco, como Naranjito de Triana, Calixto Sánchez, El Chato de la Isla, Juan Valderrama y Enrique Morente.

"A mí, la música me da vida, vivo para la música y para cantar, y es a lo que me dedico. Entonces, si hay un día en el que no tengo música, me falta el aire", ha relatado Filo de los Patios, para quien "la música siempre es alegría, aunque se hable en ella de penas o, en un momento dado, te haga llorar alguna canción, también alivia un poco tu alma".

En el contexto actual de la pandemia de la COVID-19 ha indicado que "poder descargar tu alma de ese dolor es bueno", algo que considera que se puede hacer a través de la música, "no solo para que te dé alegría, que habrá canciones que sí, pero también alivia las penas".

Respecto al concierto de este jueves, ha remarcado que, como tiene "un gran repertorio de cantes”, no puede aclarar antes de actuar por cuáles se decantará, a lo que se suma que, “dependiendo de cómo se ve al público”, los cantaores como ella deciden "sobre la marcha".

Ha mencionado, entre sus influencias musicales, "sobre todo, cantes de cantaores de los rancios, de los antiguos, como Manuel Centeno, Antonio Chacón y La Niña de los Peines", porque, "al fin y al cabo, ellos son los maestros del cante y si no se aprende de ellos, ¿de quién se va a aprender?".

Entre sus proyectos artísticos futuros ha resaltado su participación en la obra de teatro musical "¡Alza tu voz! Las Sinsombrero del 27: El Flamenco", que se estrenó el pasado 21 de noviembre y en la que se alude a "todas estas escritoras, escultoras y artistas de la Generación del 27 de las que no se habla en los libros y que están poco visibilizadas".

"He cogido muchas obras de estas mujeres, las he pasado al ‘idioma flamenco’, por decirlo de alguna forma, y he creado una obra en la que cantamos una serie de canciones y hablamos de ellas un poco más en profundidad, y ahora estoy volcada en eso", ha concluido.

Sergio Jiménez Foronda