Zapatero defiende que no habrá más olas y pronostica que para primavera se podrá hablar de enfermedad endémica

El viceconsejero de salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha defendido este jueves tras una sexta ola de la pandemia del Covid-19 marcada por la gran contagiosidad de la variante ómicron no habrá más oleadas y ha pronosticado que de cara a la próxima primavera se podrá hablar de enfermedad endémica.

En una entrevista al diario 'El Mundo', el viceconsejero ha rechazado en este momento tratar el virus del SARs-Cov-2 como el de la gripe. "El símil con la gripe no me parece correcto ahora, con el nivel de 200-250 fallecidos al día en España y cómo están las UCI... Me parece un poco precipitado. Pero tiene que ser seguro dentro de unos meses".

En este sentido, ha destacado que una variante como ómicron, predominante en este momento, "que es mucho más contagiosa" pero que clínicamente presenta un cuadro más leve se "puede producir un estado inmunitario" que permita pensar que, "probablemente para la primavera de este año, vamos a hablar ya del tema de la endemia".

Asimismo, ha pronosticado que no habrá nuevas olas. "Después de ómicron no veo que se puedan producir fácilmente nuevas olas. La única variable es que apareciera una nueva mutación, pero va ser difícil encontrar una mutación que tenga mayor capacidad de contagiar que la que tiene ésta".

El viceconsejero también ha destacado la situación actual de la incidencia del Covid-19 en la Comunidad, principalmente desde el punto de vista asistencial. "El lunes tuvimos una buena noticia: fue el primer día en muchas semanas que el número de ingresos comparado con el lunes de la semana anterior cayó un 55%. Y el martes bajó también. Vamos a ver si la tendencia se confirma", ha explicado.

EL MAL EJEMPLO DE DJOKOVIC

Unos datos en los que ha contribuido el avance de la vacunación entre la población. En este sentido, ha lamentado casos como el del "grandísimo tenista" serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que, según ha dicho, "como ejemplo de persona" en su opinión "deja mucho que desear".

"Una persona de su relevancia deportiva e internacional en el contexto de lo que ha pasado en el mundo da muy mal ejemplo (...). Si estamos como estamos a pesar de ómicron es por las vacunas", ha señalado.

El Gobierno de Australia está analizando ahora si Djokovic mintió en el formulario que tuvo que rellenar para entrar en el país, en el marco del pulso con las autoridades, que le denegaron su visado por no estar vacunado contra la Covid-19 pero que un juez le restituyó este lunes.

"Si encima cabe la duda de que la información que ha trasladado no se ajusta a la realidad", ha añadido Zapatero, "desde el punto de vista social me parece catastrófico".

Para el viceconsejero, "si no fuera por las vacunas, estaríamos tremendamente mal ahora". Ante la posibilidad de que aparezca una vacuna 'universal' para todas las variantes del Covid-19, se ha limitado ha señalar que las actuales "son muy buenas, pero seguramente habrá mejores".