Más Madrid propone que se facilite un set de tres antígenos semanales para que los alumnos acudan a entornos seguros

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha propuesto que se facilite a las familias un set con tres test de antígenos semanales para que sus hijos acudan a los centros escolares de forma segura.

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con la dirección y las familias de la Escuela Infantil 'Los Títeres', en Pan Bendito, García ha valorado un inicio del curso escolar en el que vuelven a "faltar docentes" porque están de baja y ha vuelto a pedir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que contrate a los profesores despedidos.

Asimismo, ha criticado que los niños que tengan contacto estrecho no vayan a ser testados, por lo que ha propuesto que "como mínimo" las familias dispongan de un set semanal de tres test diagnósticos de antígenos para que puedan estar "tranquilas" de que sus hijos pueden acudir a entornos "seguros" escolares, algo que ahora mismo Ayuso "no es capaz de asegurar".

Para la líder de Más Madrid, el Gobierno Regional "no es capaz de poner medidas para que no se colapsen nuestros centros sanitarios, ni nuestra Atención Primaria que sigue devastada". "Nos hemos tenido que buscar la vida en esta sexta ola. Le exigimos (a Ayuso) que no devaste más la Atención Primaria y sea capaz de crear un entorno de seguridad", ha lanzado.