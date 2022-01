La pieza 'Future Lovers Unplugged' y el concierto de Ferran Palau arrancan la programación del año en Condeduque

Archivado en:

La pieza 'Future Lovers Unplugged' y el concierto de Ferran Palau son algunas de las propuestas de la programación del Centro de cultura Contemporánea Condeduque para este año, según ha informado el espacio cultural en un comunicado.

La Tristura trae este fin de semana 'Future Lover Unplugged', una versión "desnuda, íntima y punki" donde la "fuerza expresiva" recae en los jóvenes. "¿Qué ocurre si volvemos de nuevo a la idea de unos actores muy cerca del público y unas cuantas palabras?", ha indicado la compañía. La obra también estará los días 5, 6, 26 y 27 de febrero; y 5 y 6 de marzo en la sala de danza.

Por otro lado, se realizarán varios conciertos como el Ferran Palau, quien presenta su nuevo disco 'Parc' donde el "easyloving" y las canciones de amor son "más sinceras". El cantante se presentará este viernes en el Auditorio.

Asimismo, Enric Montefusco estará los días 20, 21 y 22 para presentar 'Viaje al centro de un idiota', un viaje escénico hacia "el abismo de la pérdida de la identidad". Mientras, el pianista David Montañés actuará el día 28 con 'Juerga y vino', un disco de rock sobre formas que "no han pertenecido al rock".

EXPERIENCIAS Y EXPOSICIONES

Por su parte, 'Refugio', de Dagoberto Rodríguez, es un acercamiento "artístico" a la idea de la soledad y al individualismo de las sociedades contemporáneas y está relacionado a la idea de isla y la ermita como "icono" del concepto de "recogimiento y reflexión". La muestra estará disponible del 27 de enero al 1 de mayo.

Además, 'Los Umbrales' acercarán al público las puertas que "transportan a un espacio que no es real ni está ubicado". Unos caminos de comunicación que se llevan a través de la oscuridad de un área de luz. Mientras, la instalación interactiva 'Rainmakers' también estará disponible hasta el 1 de mayo.

Por último, la exposición colectiva 'Super SuperLike' estará hasta el 17 de abril con reflexiones "críticas" sobre la realidad táctil y móvil. De esta forma, rompen el pliegue digital, abren una posibilidad de interferencias sobre los dispositivos y herramientas que estructuran lo digital y las relaciones.

DIÁLOGOS Y CINES

'Los terrores contemporáneos: los miedos desmesurados' es un diálogo del cineasta y escritor Rodrigo Cortés, la escritora Grace Morales, el escritor Servando Rocha, moderados por la crítica de cine especializada en cine fantástico y de terror, Desirée de Fez, sobre los terrores contemporáneos y los miedos desmesurados que se disfrutan a través de la gran pantalla. Se realizará el próximo día 25 en el Auditorio y a través de streaming.

Además, los meses de febrero, abril y junio continuarán los recorridos urbanos 'Nos queda la noche' del colectivo La Liminal para acercarse a los rituales de la vida nocturna como una "manifestación cultural" que ha modelado el paisaje urbano del barrio de Malasaña, que ha perfilado una parte "muy importante" de su identidad y que "sigue presente y latente en sus calles".

Finalmente, en el cine se proyectará: 'Born in flames' (Ciclo 'Females in revolt'), que se celebrará este miércoles, mientras que 'Las margaritas' (Ciclo 'Females in revolt') y 'Harlam County U.S.A' tendrán lugar el próximo día 19.