Todos los alumnos de 0 a 17 años de Móstoles han recibido su test gratuito

El Ayuntamiento de Móstoles ha finalizado el reparto de test de antígenos gratuitos en sus centros educativos y ha logrado que, durante el primer día de vuelta de las vacaciones de Navidad, todos los alumnos de 0 a 17 años de la localidad y el personal docente y no docente cuenten con su prueba.

Durante este lunes, el Ejecutivo Local, a través de Móstoles Desarrollo, ha distribuido los test en todas las escuelas infantiles y casas de niños, colegios, institutos, centros de educación especial y centros de formación financiados con fondos públicos, destaca el Consistorio en una nota.

Con esta medida de carácter preventivo, el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, busca "garantizar una vuelta a las aulas segura ante la inacción del Ejecutivo de (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel) Díaz Ayuso y la inseguridad que el reinicio del curso académico provocaba en las familias y en la Economía del municipio".

El Ayuntamiento ya inició hace unos días un reparto de test gratuitos para todas las personas residentes en la ciudad a través de las Juntas de Distrito, una iniciativa que ha tenido un gran éxito entre los vecinos de la localidad, que han pasado a retirar sus test de antígenos.

"Con estas medidas de carácter preventivo se busca ayudar a paliar las posibles consecuencias personales, sociales y económicas de una propagación descontrolada de la COVID-19 en nuestro municipio", insiste el Consistorio.

El Ejecutivo local considera que esta propagación descontrolada "podría suponer un fuerte impacto en la recuperación de la economía local y de sectores como la hostelería o el comercio, muy castigados ya por la pandemia", por lo que ha decidido contribuir a detectar los contagios.

Además de garantizar la seguridad y el bienestar de las mostoleñas y mostoleños, esta medida de carácter preventivo busca "evitar que el virus se extienda de un modo descontrolado por nuestra ciudad y afecte gravemente y de modo personal a nuestras vecinas y vecinos", ha añadido la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE).

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la inacción del Gobierno de Díaz Ayuso. La vuelta a las aulas va a ser complicada y creemos que la medida ayudará a dar más tranquilidad no solo a las familias de los alumnos, sino también al personal docente y no docente de los centros educativos", ha añadido.