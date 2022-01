Móstoles inicia el reparto de test de antígenos en sus centros educativos

Archivado en:

Móstoles, 10 ene.- El Ayuntamiento de Móstoles ha avanzado que este lunes iniciará el reparto de test de antígenos gratuitos en todos los centros educativos de la localidad, tanto a alumnos como a docentes y personal no docente, para "garantizar una vuelta a las aulas segura".

De esta manera, se distribuirá un test a cada alumno y a cada uno de los miembros del personal docente y no docente de los centros de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, los centros de Formación Profesional y de Educación Especial del municipio, ha destacado el Consistorio en una nota.

Desde el Ejecutivo local, formado por PSOE y Podemos, consideran "necesario reforzar la prevención para garantizar el bienestar de los más pequeños, dar mayor seguridad a sus familias y al personal de los centros y minimizar el riesgo de expansión de la variante ómicron del virus, que ya ha demostrado su alta tasa de contagios".

El Ayuntamiento ya inició la semana pasada un reparto de test gratuitos para todas las personas residentes en la ciudad a través de las Juntas de Distrito, una iniciativa que ha tenido un gran éxito entre los vecinos de la localidad, que han pasado a retirar sus test de antígenos.

"Con estas medidas de carácter preventivo se busca ayudar a paliar las posibles consecuencias personales, sociales y económicas de una propagación descontrolada de la COVID-19 en nuestro municipio", insisten desde el Consistorio.

Desde el Ejecutivo local consideran que esta propagación descontrolada "podría suponer un fuerte impacto en la recuperación de la Economía local y de sectores como la hostelería o el comercio, muy castigados ya por la pandemia", por lo que han decidido contribuir a detectar los contagios.

Además de garantizar la seguridad y el bienestar de las mostoleñas y mostoleños, esta medida de carácter preventivo busca evitar que el virus se extienda de un modo descontrolado por nuestra ciudad y afecte gravemente y de modo personal a nuestras vecinas y vecinos", ha añadido la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE).

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la inacción del Gobierno de Díaz Ayuso. La vuelta a las aulas va a ser complicada y creemos que la medida ayudará a dar más tranquilidad no solo a las familias de los alumnos, sino también al personal docente y no docente de los centros educativos", ha añadido.