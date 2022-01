Carvajal se prueba con el grupo; Bale sigue fuera por dolor de espalda

Madrid, 7 ene.- El regreso de Dani Carvajal al trabajo de grupo fue la gran novedad del último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Valencia en LaLiga Santander, con la ausencia del galés Gareth Bale que sigue al margen por molestias de espalda y cuyo objetivo es reaparecer en la Supercopa de España.

La mañana del viernes confirmó en la Ciudad Real Madrid la dolencia del delantero Mariano Díaz, que sufre una pequeña rotura muscular en su isquiotibial izquierdo que provoca su baja para el encuentro ante el Valencia de Liga y en la Superocopa de España.

La presencia de Carvajal con el grupo en una parte del entrenamiento no permitirá su regreso inmediato y Carlo Ancelotti reservará a su lateral para la cita de Arabia, donde también confía en recuperar al serbio Luka Jovic, aún confinado en su domicilio por coronavirus.

Bale sigue apartado de la dinámica del equipo y Ancelotti desveló la razón en un jugador sobre el que el club no emite partes médicos. "Tiene un problema en la espalda que la tiene un poco cargada y no se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Hasta que no lo pueda hacer no se le puede utilizar", valoró.

El técnico italiano contó por segundo día consecutivo con los jugadores que reservó por leves molestias en Copa del Rey, el francés Ferland Mendy, el croata Luka Modric y el francés Karim Benzema. Todos ellos se ejercitaron con normalidad y podrán ser novedad en una convocatoria en la que también regresará el brasileño Vinícius Junior tras superar la COVID-19 que provocó su ausencia ante el Getafe en Liga y Alcoyano en Copa del Rey.