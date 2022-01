Claves para jugar poker como un profesional

Archivado en:

El póker es un juego de cartas que requiere mucha dedicación. Es bastante fácil cometer errores y repetirlos, de manera que gran parte de nuestra suerte se encuentra en nuestra mano, pero también en nuestras manos.

Una de las características que hace que los juegos de poker sean tan fascinantes es su curva de aprendizaje. Mientras te encuentras disfrutando y jugando las partidas, vas adquiriendo experiencia y en poco tiempo podrás notar cómo van a ir apareciendo en tu haber las partidas ganadas y, también los torneos que tienen grandiosos premios.

Pero, si llegaste aquí es para conocer las claves para jugar póker como un profesional, y te las explicaremos a continuación.

Claves básicas para jugar póker como un profesional

Conoce a tus rivales

Observar cuales son los comportamientos de tus rivales durante las partidas de póker es algo fundamental. Puedes adelantar a jugadas que tengan pensado hacer o también conocer cómo reaccionan en los momentos de presión máxima: de manera agresiva o conservadora.

Tu posición en la mesa es significativa

Si te encuentras situado en las primeras posiciones de la mesa, debes tener presente qué manos posees, porque salvo que poseas una gran combinación de cartas (reyes, pareja de ases, damas o AK), las estadísticas dicen que cuantos más jugadores tengamos tras nosotros, mayores van a ser las probabilidades de que tengan mejores cartas que las que tenemos.

No juegues todas tus manos

Esto puede parecer bastante obvio, pero también puedes dejar de jugar con las manos. Esta es una excelente elección si no posees buenas cartas. No por jugar más manos, ganarás más.

Debes pensar esto fríamente, el dinero que ahorres es tan importante como el dinero que ganas.

Elige la modalidad que mejor se adapte a tu manera de jugar

- Heads up: un cara a cara, esta modalidad está cargada con la tensión del póker elevada a la máxima potencia entre 2 jugadores.

Esta es una modalidad que posee dinámica totalmente diferente a las otras: los cambios de ritmo son frecuentes. La clave está en adaptarse mejor al rival de lo que él te conoce a ti.

- 6-max: se le conoce también como shorthanded, es una de las modalidades con más grande crecimiento en los últimos años.

- Mesa de 9: conocida también como full ring, este posee un ritmo de juego más tranquilo al tener a 9 jugadores en la mesa.

Tal vez sea una buena opción para los jugadores que están comenzando y les ayude a ser más conservadores porque van a tener más tiempo para pensar bien sus jugadas y también, aprenderán de los otros jugadores.

Abandonar a tiempo es victoria

Abandonar no es de cobardes, sino de jugadores inteligentes. Si, sabemos que apostaste en esta mano, pero si sabes bien que no tienes probabilidades de ganar, no profundices las pérdidas realizando más apuestas. Algo que debes aprender es que lo que hayas apostado, ya no te pertenece.

No te dejes llevar

Es tan fácil decirlo, lo sabemos, pero en el póker se dice que las cartas se compensan a largo plazo, por lo tanto, olvida la idea de que siempre ganarás.

Céntrate en jugar lo mejor posible de cada mano, puede que pierdas una o dos a pesar de contar con una buena mano, pero si jugaste correctamente la mano, a la larga vas a ganar.

Estudia y aprende póker

Esto es algo que ocurre de manera natural, ya que a medida que vas jugando irás comprobando que necesitas conocer más. Existen múltiples sitios de calidad en los que vas a poder informarte bien: webs, foros, videos, etc.

El póker se trata de un juego matemático y si deseas conseguir grandes resultados vas a tener que estudiar estadísticas.