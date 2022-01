Zapatero: "Si seguimos así en próximos días confirmará que hemos alcanzado el pico de esta sexta ola"

Archivado en:

El viceconsejero de salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha puesto en valor el descenso continuado pero constante registrado en la Comunidad de Madrid en los últimos días en la incidencia acumulada a 7 días, la que marca el comportamiento a corto plazo del impacto del COVID-19.

"Si seguimos así en próximos días confirmará que hemos alcanzado el pico de esta sexta ola", ha destacado el 'número dos' de la Sanidad madrileña en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

En concreto, la incidencia acumulada a 7 días ha pasado de 1.358 casos por cada 100.000 habitantes el pasado 30 de diciembre a los 1.266 casos de este martes, una bajada de 92 puntos en este indicador. Por contra, la incidencia acumulada a 14 días ha crecido en este mismo periodo desde lo 2.426,28 casos a los 2.666,93, con un incremento de 240,65 puntos.

Asimismo, el viceconsejero también ha puesto en valor la caída de casos registrada en la semana comprendida entre el 27 de diciembre y el 2 de enero entre los grupos de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años y entre los 30 y los 39 años, con una disminución del 17% y del 14%, respectivamente, en relación con semana previa.

Además, ha destacado que de los 286 ingresos por Covid-19 del lunes, con un promedio de edad de 64,26 años, "el 50% NO tienen neumonía". "De 286 de ayer, 34,6% ingresan CON COVID pero no POR COVID y de estos últimos el 22.45% no tienen neumonía", ha destacado en redes sociales para defender que "el perfil es diferente en los vacunados en relación con olas previas".