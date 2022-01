En busca y captura desde hace 4 meses una madre por sustracción de sus dos hijos en Pozuelo

Archivado en:

La Policía Nacional sigue buscando a los dos mellizos de 6 años desaparecidos el pasado 15 de agosto en Pozuelo de Alarcón tras darse a la fuga su madre, quien está inmersa en un procedimiento judicial por sustracción de menores a instancias de una denuncia del padre.

José Manuel O. denunció la desaparición de sus hijos el pasado agosto, dictando la jueza de Instrucción número 3 de Pozuelo una orden de busca y captura sobre la madre de los pequeños y sus abuelos.

Verónica S. y sus padres se encuentran desde entonces en paradero desconocido. Antes de su huida, la mujer denunció en varias ocasiones al padre de sus mellizos por presunta violencia de género y un supuesto abuso sexual.

Incluso, según relata el padre de los niños, denunció falsamente al abuelo paterno por haber abusado de uno de sus nietos con la finalidad de conseguir una orden de alejamiento para impedir que se acercara a los niños. En este caso, el juez archivó la causa al no acreditar los hechos.

No obstante, el proceso por violencia de género contra el padre continúa abierto por estar la víctima en busca y captura. La pareja se separó el 14 de febrero de 2020 a raíz de problemas derivados por un negocio. Desde entonces, José acudía a ver a sus hijos de manera frecuente en plena pandemia hasta que el 2 de mayo se produjo una fuerte discusión en la que acabó herido y detenido por violencia machista.

"Me clavó unas tijeras entre los dedos y la Policía me detiene por violencia de genero. Desde ese día, no vuelvo a ver a mis hijos", ha relatado el denunciante , quien logra algún contacto a través de videollamadas a cuenta gotas.

En el juicio rápido se le impuso una orden de alejamiento de 200 metros y se estableció un régimen de visitas de fines de semana alternos, dejando la custodia a la madre. Pero Verónica nunca llegó a cumplir la resolución judicial y se marchó con los niños de manera unilateral a Tarragona.

El padre de los niños denunció a su expareja por supuesta sustracción de menores. Los abogados de la mujer la convencieron entonces para regresar a Madrid y declarar en la causa.

Se da la circunstancia de que su primer abogado era el letrado de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre y condenada a dos años de cárcel por el mismo delito. Esta asociación estuvo bajo la lupa de la Justicia por promover denuncias falsas para perjudicar a padres en procesos de custodia.

Tras su declaración, la jueza impuso a la mujer medidas cautelares y la prohibió salir de Pozuelo, fijando comparecencias cada lunes en el juzgado más próximo a su domicilio. Sin embargo, huyó junto a sus padres son saber desde entonces su paradero.