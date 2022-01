Aurelien Tchouameni: un fichaje que podría encajar en el Real Madrid

Archivado en:

Una de las figuras más destacadas del AS Mónaco podría caer en el Real Madrid para fortalecer la plantilla de Ancelotti.

Aurelien Tchouameni, ¿quién es y qué ha hecho?

Hay que mencionar que, para tener éxito, hay que considerar algunos elementos importantes. No solamente se trata de la actualidad de los equipos, sino también el posible futuro. Por esto, hay que indicar que el Real Madrid, el líder indiscutido de la Liga de España, está pensando en reforzar todavía más su plantilla.

Pues bien, hemos visto que Aurelien Tchouameni ha explotado en el tramo final de este 2021. Se trata de un centrocampista francés de 21 años, que en enero cumplirá 22, y buscará dar el gran salto hacia otro equipo europeo, que podría ser ni más ni menos que el Real Madrid, según lo que hemos comentado anteriormente.

Si bien ya no tiene el mismo rol protagónico que cuando Francia obtuvo la Nation League, lo cierto es que ha tenido un gran crecimiento. Esto demuestra que el Mónaco sea uno de los equipos protagónicos de la Ligue 1, ya que este futbolista ha renovado el centro del campo con todo su talento.

Pues bien, el Real Madrid ha preguntado por él y él mencionó que está verdaderamente halagado por eso. Tras la llegada de Eduardo Camavinga, lo cierto es que el Real Madrid busca generar la llegada de nuevos jóvenes que puedan dar un soplo de aire fresco para Modric, Kroos y Casemiro, ya más avanzados en edad.

El perfil del jugador

Pues bien, se trata de un jugador que está en una posición intermedia a Kanté y Pogba. Esto significa que tiene una movilidad al estilo de Kanté, pero también cuenta con una gran técnica como Kanté. Es un centrocampista moderno, de esos que pueden moverse por toda la cancha sin desarmar la estructura futbolística del equipo.

Pues bien, ¿cuánto es lo que podrá valer? Básicamente, se pidieron unos 60 millones de euros para su fichaje. No será algo sencillo, ya que el futbolista probablemente se sienta cómodo en el Mónaco, pero la propuesta de un equipo grande del Real Madrid puede tentar a un jugador que ya está en edad para llegar.

En cuanto a sus números, no son demasiado elevados, ya que su principal función no es la llegada al gol. Por lo tanto, ha tenido 3 tantos en casi 50 partidos, por lo que puede decirse que no es su principal fuerte. No obstante, con el poderío ofensivo que tiene el Real Madrid no es algo que verdaderamente necesita.

¡Esperamos que te haya gustado este artículo sobre esta promesa francesa!