Iraola: "El Atlético de Madrid no creo que esté mal en cuanto a juego"

Madrid, 1 ene.- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que a su equipo le tocará "sufrir y sobrevivir a los malos momentos" que tendrá en el Wanda Metropolitano, donde esta jornada se mide al Atlético de Madrid, "un rival defensivamente poderoso" y que no cree que esté mal en cuanto a juego, pese a los malos resultados cosechados recientemente.

Atlético de Madrid y Rayo se enfrentan en el Wanda Metropolitano en un derbi atípico al que llegan con las tornas cambiadas. El Rayo es cuarto con 30 puntos y el Atlético quinto con 29 tras encadenar cuatro derrotas seguidas.

"La mala racha les convierte en más peligrosos. En el Wanda siempre va a ser complicado ganar y si algo se añade es que van a salir con ganas de cambiar esa dinámica. En cuanto al juego no creo que estén mal", dijo Iraola, que espera que su equipo siga demostrando la personalidad ofrecida hasta el momento.

"Me gustaría que fuéramos el equipo que estamos siendo, que no nos afecte el parón, que queramos jugar y no nos achiquemos. Sabemos que tendremos momentos de sufrir, de meternos atrás, y habrá que sobrevivir a esos malos momentos, porque estoy convencido de que nosotros también vamos a tenerlos a nuestro favor", declaró.

"Lo que tengo claro es que el partido es complicado por el escenario. Jugamos contra el actual campeón en su campo, un equipo que es muy poderoso defensivamente y al que menos le rematan en toda la Liga. Si damos nuestro nivel y somos competitivos tenemos nuestra opción, pero también hay que confiar en que algunas cosas vayan a tu favor durante el partido", confesó.

El Rayo llega a este partido con numerosas bajas debido a que cuenta con ocho jugadores afectados por el brote covid. Los jugadores de la primera plantilla que no están disponibles son Alejandro Catena, Bebé, Álvaro García, Mario Suárez, José Ángel Pozo, Randy Nteka, Radamel Falcao y Yacine Qasmi.

"Las bajas influirán pero nos está pasando a todos. Hay que intentar adaptarnos y los que salgamos mañana seremos competitivos y daremos nuestro mejor nivel. No sabremos si nos dará para ganar en el Wanda, pero tenemos que fijarnos en nosotros", señaló.

Las numerosas bajas provocarán que jugadores con menos minutos tengan la oportunidad de salir de inicio en el Wanda.

"Todo el mundo tiene que estar preparado. No sabes cuándo puede estar tu momento y ponérselo difícil al entrenador. Al final, el que juegue mañana va a dar el cien por cien y le van a salir muy bien las cosas. Hay que tener en cuenta a quién tienes y quién ha entrenado más y menos", apuntó.

Sobre la posibilidad de que el partido se hubiera aplazado debido a las bajas, Iraola subrayó que a él "no le corresponde decidirlo y solo queda adaptarse".

"Hay ligas que han decidido unas cosas y a nosotros nos toca acatar esas decisiones. No merece la pena dar la opinión, todos tendremos una distinta. No es algo que solo afecta al fútbol y nunca es fácil tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que adaptarnos y tratar de competir porque son tres puntos iguales que los demás", concluyó.