5 razones para comprarte una casa en Alcalá de Henares

Archivado en:

Hay ciudades cercanas a Madrid que son buenas candidatas para invertir en obra nueva.

Una de ellas es Alcalá de Henares, una urbe enormemente conocida por su antigua y prestigiosa universidad, así como su legado cultural e histórico.

La ciudad en la que Miguel de Cervantes fue alumbrado a finales de septiembre de 1547 es hoy un municipio con un gran porcentaje de población joven y una destacada oferta de ocio, cultural y gastronómica. Es también un importante enclave turístico nacional, que acoge cada año millones de visitantes de todo el mundo.

Si estás buscando vivienda, te damos 5 grandes razones para invertir en obra nueva en Alcalá de Henares:

- Es una ciudad extensa, universitaria y muy bonita. Tiene múltiples servicios y garantiza una gran calidad de vida.

- Posee un patrimonio natural importante y, además, la ONU la reconoció recientemente por su gestión de las zonas verdes incluyéndose en la lista ‘Tree cities of the World’.

- En Alcalá de Henares no faltan cada fin de semana los planes culturales y de ocio organizados por entidades privadas o el propio Ayuntamiento.

- Está bien conectada con Madrid, tanto por carretera como por transporte público.

- El precio de la vivienda nueva para comprar es más bajo que en la capital.

Las promociones de obra nueva en Alcalá de Henares de AEDAS Homes

La inmobiliaria AEDAS Homes posee varias promociones de obra nueva en Alcalá de Henares, todas en enclaves consolidados, bien comunicados y con múltiples servicios cercanos.

Estos proyectos están formados por pisos o chalets, con terraza y comodidades para gozar del máximo bienestar: gimnasio, piscina, trastero, zona infantil o sala multiusos, entre otros.

Decide cómo quieres vivir tu futuro. AEDAS Homes te acompaña en esta decisión tan importante para que encuentres la casa de tus sueños.