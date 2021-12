Almeida resalta su "gran relación" con Ayuso: "Sin eso no hubiéramos superado los obstáculos políticos y de gestión"

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha resaltado este viernes su "gran relación" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin la que no hubieran podido superar "los obstáculos políticos y de gestión".

En una entrevista con 'Telecinco', , al ser preguntado cómo piensa que será la relación con la presidenta de cara al próximo año, Almeida ha asegurado que será como la que empezaron "hace tanto tiempo" y, especialmente, cuando fueron designados candidatos en 2019.

Ante eso, ha dicho, tuvieron que superar "todo tipo de obstáculos" para llegar a la Presidencia y a la Alcaldía, al tiempo que han tenido que superar otros "obstáculos" durante estos dos años y medio.

"Tanto Ayuntamiento como Comunidad, presidenta como alcalde hemos mantenido la unidad. Lo que ha pasado en Madrid no hubiera podido ser si no es porque tenemos una gran relación personal y política... y ahí están las pruebas (...) Sin eso no hubiéramos podido superar todos los obstáculos, que han sido muchos, que se nos han puesto por delante tanto desde el punto de vista político como de gestión", ha finalizado el regidor.