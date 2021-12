Torrejón entrega de forma gratuita un auto test de antígenos a los vecinos

Archivado en:

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, entrega de forma gratuita, un auto test de antígenos para la detección de la COVID-19 a cada torrejonero.

Torrejón vuelve a ser una ciudad pionera en la lucha contra esta pandemia al ser la primera que entrega de forma gratuita test para que los propios ciudadanos puedan detectar un posible contagio ante la actual ola de positivos que estamos sufriendo en toda Europa.

Estos test se entregarán mañana jueves 30 y pasado viernes 31 de diciembre de 2021 en las siguientes instalaciones municipales: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor Nº1), Centro Polivalente Abogados de Atocha (C/Londres 11-B), Centro Cultural Rafael Alberti (C/ Cañada), Centro Cultural Municipal El Parque (C/ Hilados s/n), Centro Cultural Las Fronteras (C/Salvador Allende Nº7) y La Caja del Arte (C/Joaquín Blume esquina C/ Eos).

El jueves 30 de diciembre el horario de atención será de 10:00 a 19:00 horas y el viernes 31 de diciembre de 8:00 a 13:00 horas.

Este test ha sido validado para su utilización en la UE, como así aparece recogido en la web oficial de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en el “Listado común de pruebas rápidas de antígeno para COVID-19 para su uso en los estados de la UE”.

Se entregará un test por persona de cualquier edad y será imprescindible presentar cualquier tipo de documento acreditativo de que resides en Torrejón de Ardoz (DNI, NIE, certificado de empadronamiento, factura de suministro…). Cualquier persona puede recoger test en nombre de otras personas siempre que muestre el documento oficial de esa persona empadronada en la ciudad. Los menores de edad también tendrán que presentar DNI, NIE u otro documento acreditativo de que residen en la ciudad, en el caso de no tenerlo deberán presentar libro de familia.

Realizado el test, si el resultado es positivo debe autoaislarse 10 días en su domicilio y seguir los consejos e instrucciones de las autoridades sanitarias a las que tiene que informar llamando al 900 102 112. Este test es complementario al que entrega la Comunidad de Madrid a través de las farmacias.

Recordar que Torrejon de Ardoz fue la 1ª ciudad de España que distribuyó 10 mascarillas gratuitas en todas las viviendas de sus vecinos, realizando un total de 5 repartos durante la pandemia. Además, del 29 de mayo al 5 de junio de 2020 se llevó a cabo el Estudio de Seroprevalencia de Torrejón de Ardoz realizando pruebas del test coronavirus a todos los vecinos de la ciudad. Este test ha sido el mayor de Europa y uno de los pioneros en el mundo, que ha servido de referencia a todas las comunidades autónomas y a muchas ciudades y municipios de España que han realizado después también cribados masivos.

LUGARES, DÍAS Y HORARIO DE REPARTO DE TEST DE ANTÍGENOS

LUGAR HORARIO JUEVES 30 DIC HORARIO VIERNES 31 DIC Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor Nº1) 10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas Centro Polivalente Abogados de Atocha (C/Londres 11-B) 10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas Centro Cultural Rafael Alberti (C/ Cañada) 10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas Centro Cultural El Parque (C/ Hilados s/n) 10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas Centro Cultural Las Fronteras (C/Salvador Allende Nº7) 10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas La Caja del Arte (C/Joaquín Blume esquina C/ Eos) 10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas

Los días 3, 4 y 5 de enero de 2022 se entregarán únicamente en el Ayuntamiento y en La Caja del Arte, en horario de 09:00 a 14 horas: