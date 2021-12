Ranking de los mejores penalistas de Madrid 2021

Archivado en:

Seleccionamos a los cuatro despachos que más han destacado a largo del año 2021 en el ejercicio de su profesión, valorando casos de éxito, reconocimientos o apariciones en prensa entre otros vectores.

Desde el primer momento en que nos encontremos en un procedimiento penal, debemos de pensar en buscar la mejor defensa o asistencia jurídica. Son muchos los abogados que prestan sus servicios especializados en Derecho Penal. Existen abogados que trabajan de forma individual o bufetes de abogados especializados en penal cuyo equipo trata cada caso, así como bufetes multidisciplinares con un área de trabajo dedicado al derecho penal.

Ante esta variedad de letrados que se nos ofrece debemos de elegir a aquel que se adecue más a nuestras necesidades y que atienda nuestro caso con plena atención y perfección profesional.

La excelencia en el campo de los despachos penalistas puede medirse gracias a indicadores como son sus casos de éxito, la atención recibida o sus estrategias procesales. Los despachos también pueden tener elementos que les diferencien, algunos son conocidos por haber llevado casos mediáticos, otros por participar en coloquios jurídicos y jornadas de investigación o por atender a la actualidad penal acercando la realidad jurídica a través de los diferentes medios de comunicación.

Pero sin lugar a dudas para elaborar un ranking no se puede pasar por alto elementos como la propia opinión de sus clientes respecto del trato recibido y el resultado del trabajo, así como la objetividad que oferta la facturación realizada desde cada despacho.

Por todo ello, y en base a este tipo de indicadores, a continuación presentamos los despachos con una trayectoria más relevante durante este año 2021 dentro del campo penal:

OSPINA ABOGADOS

Ospina Abogados es un despacho joven con sede en el barrio de Salamanca (Madrid) que ha logrado posicionarse gracias a sus innumerables casos de éxito como uno de los más prestigiosos despachos penalistas en España. La firma consiguió ganar este 2021 un nuevo recurso de casación ante el Tribunal supremo, evitando la pena de prisión para su representado, que se suma a las tres victorias obtenidas en el alto tribunal en solo cinco años, así como otros casos televisados como la victoria judicial de la periodista y colaboradora de televisión Isabel Rábago sobre su acosador.

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, socio fundador de la firma, pese a su juventud, cosecha una amplia trayectoria profesional en sus más de 10 años de ejercicio profesional. Así lo abalan importantes reconocimientos públicos como: Iberian Lawyer, Forty under 40, Best Lawyers y Forbes. Pero sin duda el principal reconocimiento de Ospina Abogados es el de sus clientes que no dudan en calificar su experiencia como inmejorable y así lo avalan sus más de 350 reseñas reales positivas que aplauden tanto su metodología de trabajo como sus resultados.

Además el despacho cuenta con experiencia procesal tanto en España como en el extranjero, ejecutando casos en EEUU, Francia, Reino Unido, Brasil, México D.F, Miami, Casa Blanca, etc.

Para cerrar el análisis cabe señalar una característica diferenciadora de Ospina Abogados como es la aparición de sus letrados en los diferentes medios de comunicación y prensa de nuestro país y fuera de España, ya que la firma colabora activamente con los principales medios de información atendiendo a la máxima actualidad penal y asistiendo a diferentes debates y conferencias.

Consultado el despacho penalista refiere que “agradezco que me incluyan en su ranking, pero no me considero dentro de los mejores abogados penalistas ni mucho menos. Hay cientos de magníficos profesionales que no son destacados en estos rankings los cuales, dicho desde el respeto, desvirtúan el compañerismo de la abogacía y nos convierte en una especie de competidores que salimos a estar en un podio”, manifiesta Juan Gonzalo Ospina a este medio.

OLIVA - AYALA ABOGADOS

Oliva – Ayala Abogados es un prestigioso despacho que asesora jurídicamente y defiende a sus clientes en el ámbito del Derecho Penal. Los letrados de Oliva – Ayala Abogados tienen una amplia formación académica y profesional en derecho penal sobre todo en lo que es la rama del derecho penal económico.

Horacio Oliva García e Ignacio Ayala Gómez fundaron la firma siendo el segundo el actual socio director. La firma colabora con el ámbito universitario. Y ha sido seleccionado en los rankings de Best Lawyers en defensa penal como despacho del año en 2020 y 2019, manteniendo una fuerte apuesta por el compromiso social y brinda asesoramiento pro bono a ONGs y particulares.

Sus clientes son tanto personas como empresas en su especialidad penal, dentro y fuera de España, ya que conocen las diferentes jurisdicciones que se presentan en el entorno internacional.

La firma se diferencia por su trayectoria de casos de éxito en el ámbito de la corrupción, desatando su participación en el “caso Bankia” defendiendo al principal encausado, Rodrigo Rato, entre otros.

BUFETE CHOCLÁN

Si nos referimos al Derecho Penal de referencia en España tenemos que hablar de la firma y la amplia trayectoria en la materia del Bufete Choclán.

Fundado en 2004 por José Antonio Choclán Montalvo, Magistrado en excedencia y Doctor en Derecho, el Bufete es uno de los más prestigiosos Estudios Jurídicos de asesoramiento y Defensa Penal en el área de delitos socioeconómicos, procesal, tributario y amparo constitucional.

La firma ha sido reconocida y recomendada en Derecho Penal Económico y de los Negocios tanto por el prestigioso directorio legal Chambers and Partners, como Leading Firm en Dispute Resolution: Corporate Crime, y cuenta con sede en Madrid, desde donde presta servicio a todo el territorio nacional.

En su trayectoria profesional Choclán ha intervenido en casos de gran complejidad en todas las ramas del Derecho Penal como la defensa, y absolución, a la ex presidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012. Concluyendo el tribunal que de lo actuado no ha resultado probada “ninguna intervención” de Cifuentes en el delito del que había sido acusada.

SÁNCHEZ – JUNCO ABOGADOS MADRID

Sánchez-Junco Abogados es un despacho que presta asesoría jurídica y defensa en la rama del Derecho empresarial y del Derecho Penal – Económico.

Javier Sánchez – Junco Mans es su socio fundador, es un Fiscal en excedencia que cuenta con una amplia carrera profesional y docente en la universidad. Dentro de la rama del Derecho penal económico asesora a empresas y particulares.

Entre sus principales reconocimientos, Sánchez – Junco Abogados cuenta con Chambers & Partners. Este galardón lo posiciona muy bien en el ranking de despachos prestigiosos en el Derecho Penal – Económico y de los Negocios.

Pese a estar ubicado en Madrid, Sánchez – Junco Abogados opera en todo el territorio nacional.

La asesoría que presta su equipo, especialmente en penal económico, y el sólido conocimiento de los sectores avalan su especialización penalista.

Algo que diferencia a esta firma de su competencia es que Sánchez Junco es muy conocido por ser abogado del Rey Emérito y otros ilustres acusados como Mario Conde, y defendidos vip como Emilio Botín –por un caso de supuestos sobresueldos-, el empresario López Madrid –con las tarjetas black- y otros altos cargos de la banca española.

Desde la redacción queremos aclarar que los participantes en este ranking han rehusado a participar en el mismo, siendo una elaboración propia y sin intromisiones o prebendas.