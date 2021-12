Florentino Luis:"El partido frente al Real Madrid no es uno más, es especial"

Getafe (Madrid), 29 dic.- Florentino Luis, centrocampista portugués del Getafe, declaró este miércoles que el partido de liga de la próxima jornada contra el Real Madrid "no es uno más, es especial".

El futbolista portugués, que se encuentra en el Getafe cedido por el Benfica, está "muy feliz" en el equipo madrileño, con el que está pudiendo disfrutar de "una de las mejores Ligas de Europa".

"Me ha sorprendido. En este campeonato se puede ver que los equipos son muy competitivos, da igual que juegue el primero contra el de abajo", dijo Florentino, en declaraciones difundidas por el club.

"No me ha costado adaptarme al fútbol español, es parecido al portugués. Es muy técnico, los equipos tienen calidad y me he adaptado bien", confesó el futbolista portugués, "feliz" por todo lo que tiene en la vida.

"Tengo que disfrutar todo lo que Dios me da. Creo que es una parte que me da un apoyo muy grande. Soy una persona muy familiar, desde pequeño soy así y eso es muy importante. La familia es mi prioridad y después las otras cosas. Estoy creciendo y siempre adaptándome y estoy puliendo aspectos donde no soy tan fuerte porque quiero contribuir al equipo", apuntó.

La próxima jornada el Getafe recibe en el Coliseum Alfonso Pérez al Real Madrid, líder destacado del campeonato con 46 puntos, ocho más que el segundo, el Sevilla. El Getafe, por su parte, es decimosexto con 15 puntos, los mismos que el Alavés, en descenso.

"Podríamos llevar más puntos pero es fútbol, hay días con más y menos suerte, Lo importante es que trabajamos bien y cuando trabajas así las cosas llegan. Un equipo tan unido no puede estar ahí, vamos a ir adelante a por el Real Madrid", declaró.

"Es cierto que ellos están en un buen momento pero miramos para nosotros. No es un partido más, es un partido especial. Son jugadores que desde pequeño ves en la tele y ahora puedo jugar contra ellos. Me encantan muchos jugadores pero no tengo ninguno especial al que me quiera enfrentar", concluyó.

En lo que va de temporada, Florentino Luis ha disputado diez partidos oficiales, cinco como titular, y suma 570 minutos de juego.